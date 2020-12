Degenerazione maculare senile, Janssen acquista i diritti di una terapia genica da Hemera Biosciences

Il colosso statunitense ha ottenuto i diritti di Hmr59, una terapia sperimentale per aiutare a preservare la vista nei pazienti affetti da atrofia geografica, forma grave e avanzata di invecchiamento della macula

Janssen ha annunciato l’acquisizione dei diritti sulla terapia genica sperimentale Hmr59 di Hemera Biosciences, somministrata come iniezione intravitreale ambulatoriale per aiutare a preservare la vista nei pazienti con atrofia geografica, una forma grave e avanzata di degenerazione maculare senile (Amd). I termini finanziari della transazione con Hemera Biosciences, secondo quanto si apprende da una nota diffusa dal colosso statunitense, non sono stati divulgati.

I pazienti con Amd hanno spesso bassi livelli di Cd59, una proteina che protegge la retina dai danni causati da una parte essenziale della risposta immunitaria naturale del corpo chiamata “complemento”. Nell’atrofia geografica, un’iperattività del complemento distrugge le cellule della macula, la parte centrale della retina responsabile della visione centrale e della vista dei dettagli fini, e si traduce in una progressione inarrestabile verso la cecità. Hmr59 è progettato per aumentare la capacità delle cellule della retina di creare una forma solubile di Cd59, aiutando a prevenire ulteriori danni alla retina e preservare la vista.

Atrofia geografica, quanti ne soffrono

L’atrofia geografica colpisce cinque milioni di persone in tutto il mondo ed è una delle principali cause di cecità nelle persone di età superiore ai 50 anni. La prevalenza dell’atrofia geografica aumenta con l’invecchiamento della popolazione mondiale, con circa una persona su 29 di età superiore ai 75 anni colpita e quasi una persona su quattro di età superiore ai 90 anni. Attualmente non sono disponibili terapie diverse dalle vitamine e dagli ausili per l’ipovisione.

“L’atrofia geografica è una forma devastante di Amd che influisce sulla capacità di svolgere le attività quotidiane, come leggere, guidare, cucinare o persino vedere i volti”, ha affermato James F. List, responsabile dell’area terapeutica globale, cardiovascolare e metabolismo, Janssen research & development. “Il nostro scopo con questa nuova terapia genica a somministrazione singola è quello di utilizzare la nostra esperienza di sviluppo e il nostro patrimonio nella cura della vista per aiutare a migliorare i risultati dei pazienti intervenendo precocemente, arrestando la progressione verso la cecità e preservando più anni di vista”.

Una terapia genica

La terapia genica è una modalità importante sia per la somministrazione terapeutica che per la sostituzione delle proteine ​​e uno dei modi in cui Janssen mira a migliorare significativamente i risultati di salute per i pazienti. A partire dall’occhio, Janssen sta sviluppando rapidamente competenze nella produzione, sviluppo e commercializzazione di terapie geniche attraverso una gamma di meccanismi d’azione, costruendo le basi per future applicazioni ad altre parti del corpo.

L’impegno di Janssen

“In Janssen, perseguiamo la migliore scienza per scoprire trattamenti di trasformazione che soddisfino le esigenze dei pazienti, il che spesso significa aprire la strada alla soluzione. Questo è particolarmente il caso della terapia genica e delle malattie degli occhi in stadio avanzato, dove i percorsi sono in gran parte inesplorati “, ha aggiunto Mathai Mammen, global head, Janssen research & development, Johnson & Johnson. “Grazie a questa acquisizione, stiamo aprendo la strada per portare soluzioni innovative ai pazienti che stanno perdendo la vista”.