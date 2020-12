Dispositivi di protezione individuale, un import di oltre 2,5 miliardi soprattutto dall’Asia

Secondo un'analisi di Assosistema, i maggiori contributori di Dpi in Italia tra febbraio e agosto 2020 sono stati Cina per le mascherine e camici e Malesia per i guanti

La spesa complessiva per il 2020 da febbraio ad agosto è stata di 2.661.440.137 euro (+2094% sul 2019) per quanto riguarda l’importazione di dispositivi di protezione individuale. Il 92% di questi Dpi è arrivato dalla Cina che ha immesso sul mercato nostrano prodotti per un valore di 2.454.380.185 euro. Stessa cosa per i guanti, settore in cui l’ha fatta da padrone la Malesia. I dati arrivano dal report “Gli effetti del Covid-19 sull’import dei Dpi in Italia – aggiornamento giugno/agosto” a cura di Lorenzo Florindi del Centro studi di Assosistema Confindustria.

L’andamento delle mascherine

Il mese di giugno ha registrato il più alto volume di maschere importate (oltre 770 milioni di euro) per poi segnare un calo da lì in avanti. Il brusco calo pertiene però ad agosto con un -85% in termini monetari.

I dispositivi per le mani

Da febbraio ad agosto, secondo l’analisi, l’Italia ha importato poco più di 256 milioni di euro di Dpi per le mani (+45% sul 2019). Luglio è stato il mese in cui si è registrato il più alto volume di guanti importato (53,4 milioni) e in agosto si è avuto il picco (+156%). Il maggior fornitore di guanti è stata la Malesia che ha contribuito per quasi il 32% del totale (81,6 milioni).

Gli indumenti

Il costo totale di camici sanitari e professionali è stato di 312,9 milioni (+165%). Come per i Dpi per le mani, luglio è stato il mese con il più alto valore dei volumi (69,4 milioni). Se consideriamo poi il solo trimestre estivo, il valore complessivo degli indumenti importati è stato superiore del 230% rispetto al 2019, contro il +163% (sempre rispetto al 2019) dei mesi precedenti. Anche qui, i partner asiatici hanno sostenuto e non poco il nostro import. Lo scambio commerciale con la cina ha generato il 68% degli indumenti per un valore di 214,2 milioni di euro.