Farmaci e dispositivi medici, un master per comprendere le dinamiche di accesso tra appropriatezza e sostenibilità

Al via la quinta edizione del corso in "Market access: farmaci e dispositivi medici dal laboratorio al paziente", master di II livello organizzato da Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari), con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Iscrizioni aperte fino all' 11 gennaio 2021.

di Dott. Luca Giorgio e Dott.ssa Roberta Laurita

La comprensione delle dinamiche di accesso al mercato di farmaci e dispositivi medici è una prerogativa sempre più rilevante sia per le aziende che per il Servizio sanitario nazionale. Per tale motivo, anche per l’anno accademico 2020/2021, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha attivato il master di II livello in “Market access: farmaci e dispositivi medici dal laboratorio al paziente”.

La quinta edizione del corso (le cui iscrizioni si chiudono l’11 gennaio 2021) ha lo scopo di fornire conoscenze, competenze e strumenti necessari per lo sviluppo delle attività che favoriscono l’accesso, l’adozione e la valorizzazione di una tecnologia sanitaria da parte del mercato. Le ragioni principali per le quali è necessario restare aggiornati sugli argomenti di market access in questo settore, sono tre:

Lo stato del mercato farmaceutico e dei dispositivi medici e il ritardo, a livello di cultura aziendale, nell’applicazione delle politiche/strategie di Ma rispetto agli altri paesi;

Le politiche sanitarie che sono state fortemente decentralizzate e che hanno portato alla creazione di un sistema molto frammentato;

Le politiche di contenimento di costi che governano tali mercati sia a livello nazionale che regionale;

Come cambiano i profili organizzativi delle aziende

Il profilo organizzativo delle aziende si va generalmente riconfigurando istituendo strutture impegnate in attività estere, volte a stabilire relazioni con gli interlocutori della sanità e dedicate allo sviluppo di progettualità specifiche e strutture interne dedicate alle attività di pricing & reimbursement, Hta, health economics, outcome research.

L’accesso al paziente di un prodotto health related è il frutto della costante interazione tra scienza, processi regolatori e dinamiche di mercato. L’obiettivo finale è offrire al paziente un rapido accesso alla cura, assicurando un bilanciamento tra appropriatezza e sostenibilità. All’interno delle aziende farmaceutiche e di dispositivi medici chi si occupa di MA ricopre un ruolo chiave nell’identificazione e dimostrazione del valore delle innovazioni ai diversi stakeholder. Infatti, deve avere competenze tecnico scientifiche ma anche relazionali, capacità di project management, conoscenze di health economics, regolatorie, istituzionali e di pricing; deve saper comunicare utilizzando linguaggi, contenuti e strumenti diversi per ciascun stakeholder e coerenti con i differenti bisogni.

Gli argomenti del corso e a chi si rivolge

Durante il corso si acquisiranno nozioni specifiche e strumenti che permetteranno al corsista di operare nell’ambito del sistema sanitario conoscendo tutte le dinamiche legate alla valutazione economica, alla commercializzazione e alla pianificazione globale dello sviluppo di una nuova tecnologia sanitaria.

Il master è indirizzato a:

Quadri e dirigenti impiegati presso le aziende farmaceutiche e dei dispositivi medici

Esperti e consulenti delle agenzie italiane ed europee preposte alla regolazione, vigilanze e

determinazione delle tariffe in ambito biofarmaceutico

Personale delle società di consulenza aziendale

Rappresentanti del mondo delle industrie ed altri stakeholder del settore

Ricercatori e studenti interessati a comprendere il funzionamento del settore biofarmaceutico

Il master offre la possibilità di sviluppare competenze altamente specializzate mediante un percorso combinato tra le tematiche proprie del market access nelle aziende farmaceutiche e nelle aziende che sviluppano, producono e commercializzano dispositivi medici. Particolare attenzione è dedicata al tema del patient engagement nonché allo sviluppo delle soft skill, ottenute anche grazie all’utilizzo di simulazioni interattive.

L’ordinamento didattico si caratterizza per l’alta innovatività delle tematiche trattate, grazie anche alla presenza di un corpo docenti altamente qualificato, proveniente non solo dall’Università Cattolica del Sacro Cuore ma anche dalle agenzie italiane, dalle associazioni industriali e dalle aziende stesse. A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato le relative prove di valutazione, sarà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello in Market Access.

