Nuovo centro di riferimento per il benessere degli equini. La Commissione Ue sceglie l’Abruzzo

L'obiettivo è quello di armonizzare la tutela di questi animali su tutto il territorio dell'Unione europea

La Commissione Ue ha designato un nuovo centro di riferimento per il benessere degli equini. Si tratta dell’Izs dell’Abruzzo e del Molise che ha la sede centrale a Teramo.

La scelta

La decisione è arrivata a seguito di un meeting a giugno 2020. L’obiettivo è quello di rendere anche più armonico il settore che comprende svariati ambiti di ricerca e di applicazione pratica. Nello specifico il grande e diffuso utilizzo di questi animali all’interno di competizione sportive, supporto psicologico ai pazienti in terapia o semplicemente allevamento, ha creato spesso molta confusione sulla gestione di questi animali. Ecco perché quindi il benessere equino (e quindi la legislazione in merito) passerà al vaglio degli esperti dell’Izs di Abruzzo e Molise.

Un consorzio internazionale

La necessità di avere centri di riferimento di questo tipo per la tutela e la salute degli animali è cruciale nell’ambito della strategia comunitaria. L’Ue infatti sta sostenendo da tempo la creazione e il rafforzamento di un consorzio internazionale tra i 27 in questo ambito e vede al suo interno l’Università svedese di scienze agrarie e il Centro svedese per il benessere degli animali, l’Istituto nazionale francese per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente, l’Università austriaca di risorse naturali e Life science, l’University College di Dublino e l’Istituto di ricerca veterinaria Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra in Grecia. Il consorzio entrerà in attività a partire dal primo gennaio 2021.