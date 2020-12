Confindustria dispositivi medici: per le nostre imprese arriva una tassa in più

Nel mirino dell’associazione una misura prevista dalla legge di delegazione europea, all’esame della Camera, che introduce il versamento di una quota dello 0,75% del fatturato per le aziende che vendono al Ssn device e grandi apparecchiature

Niente ristori, ma una tassa in più. Confindustria dispositivi medici non ci sta e punta il dito contro una misura prevista dalla legge di delegazione europea, in seconda lettura alla Camera, che introduce il versamento di una quota dello 0,75% del fatturato per le aziende che vendono al Ssn device e grandi apparecchiature.

Spese per i nuovi regolamenti: l’anomalia italiana

“Ancora tasse sulle imprese dei dispositivi medici – si legge in una nota dell’associazione di categoria – che oltre a non beneficiare dei ristori, sebbene molte di loro siano ferme per il blocco di molte attività chirurgiche e ambulatoriali per la pandemia, si vedono una nuova tassazione nella legge delega. Di tutti i paesi dell’Unione Europea che come l’Italia dovranno implementare i Regolamenti europei, a cui fa riferimento la Legge in discussione, solo l’Italia ha deciso di imporre alle imprese un prelievo forzoso per sostenere le attività naturalmente proprie di un ministero, il cui funzionamento viene finanziato – come tutta la Pa – dalla fiscalità generale”.

Imparare dalla pandemia (e dagli altri)

Confindustria dispositivi medici invita a guardare fuori dai confini italiani: “Paesi come la Francia o la Gran Bretagna stanno attuando politiche di attrazione delle industrie in questo settore, mentre da noi continua un atteggiamento che può solo spingere a disinvestire nel nostro Paese”, commenta il presidente di Confindustria dispositivi medici, Massimiliano Boggetti, intervenendo a un evento de Il Sole 24 Ore. “Si tratta della prova che l’Italia dalla pandemia non ha tratto insegnamenti utili. Eppure l’emergenza da Coronavirus ha dimostrato quanto il settore dei dispositivi medici sia fondamentale per la salute dei cittadini e ha evidenziato – sottolinea Boggetti -la necessità di avere una presenza produttiva sul territorio dato che per l’intera pandemia la dipendenza di prodotti esteri ci ha costantemente messo nella condizione di non avere quanto necessitavamo: dalla mascherina di marzo alla siringa di oggi”.

Fermare un altro “prelievo forzoso”

Nel comparto dei dispositivi medici lavorano 4mila imprese e 94mila addetti. “Fortemente votato all’innovazione e allo sviluppo, il settore dei dispositivi medici è leva strategica per un ulteriore incremento di occupati e di indotto, oltre che per garantire efficienza al Ssn – continua Boggetti – ma è messo in crisi da continui e incomprensibili interventi di prelievi forzosi che si aggiungerebbero al sistema già drammaticamente penalizzante del payback”. Dunque l’appello finale: “È indispensabile che dalla norma in discussione venga eliminato questo ennesimo taglio al settore dei dispositivi medici”.