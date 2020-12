Rapporti Pa-imprese, nuove regole digitali dal 4 gennaio 2021

L'Ufficio 5 Dgsaf (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) ha stabilito che, a decorrere dal 4 gennaio 2021, l’unico canale da privilegiare per la ricezione delle istanze di parte e delle comunicazioni delle imprese sarà la posta elettronica certificata

Il ministero della Salute ha reso noto che dal 4 gennaio 2020 ci saranno dei cambiamenti nell’ambito del rapporto Pa-imprese incentivando un maggior uso del digitale nelle comunicazioni tra le parti. Con l’aumento dello smartworking e di tutte le piattaforme per facilitare il lavoro da remoto, l’Ufficio 5 Dgsaf (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) ha stabilito che, a decorrere dal 4 gennaio 2021, l’unico canale da privilegiare per la ricezione delle istanze di parte e delle comunicazioni delle imprese sarà la posta elettronica certificata. Resterà comunque possibile sfruttare ancora la modalità cartacea laddove necessario.

Il funzionamento

Come spiega la nota, tutte le comunicazioni e i provvedimenti emessi dall’ufficio, ossia decreti, certificati Gmp (Good manufacturing practice) e Certificati di prodotto farmaceutico saranno notificati alle aziende privilegiando la trasmissione per posta elettronica certificata. Anche per l’assolvimento dell’imposta di bollo, laddove previsto, si dovrà provvedere in via telematica, scansionando le marche da bollo dopo averle applicate su un foglio e annullate apponendo su ciascuna marca la data di invio dell’istanza. Se nell’iter dell’emissione dei provvedimenti da parte dell’ufficio si dovessero rendere necessarie ulteriori marche da bollo, il richiedente sarà contattato per provvedere all’integrazione dell’assolvimento dell’imposta tramite invio di una successiva scansione di altre marche da bollo. Ad accompagnare il tutto ci dovrà essere la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.