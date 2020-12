Sams Technology, la startup IIT che combatte la contraffazione di prodotti farmaceutici e alimentari

Realizza marcature standard per la tracciabilità e marcature non-convenzionali per l’anticontraffazione creando un Digital Twin di ogni prodotto tramite Blockchain. Il progetto si è aggiudicato il premio della categoria Ict del Premio Nazionale Innovazione

Il progetto imprenditoriale Sams Technology, nato nel 2017 nella sede milanese dell’Istituto Italiano di Tecnologia, il Center for Nano Science and Technology (Cnst), si è aggiudicato il premio della categoria Ict alla diciottesima edizione del Pni – Premio Nazionale Innovazione. Si tratta della competizione di riferimento a livello nazionale per i progetti di startup provenienti dal mondo della ricerca italiana. Nell’edizione di quest’anno 65 progetti imprenditoriali si sono contesi 4 premi settoriali da 25mila euro ciascuno per le categorie Industrial, CleanTech & Energy, Life Sciences e Ict.

Come funziona Sams Technology

Sams Technology mira a risettare lo standard per l’anticontraffazione e la tracciabilità nell’industria del packaging. Riferendosi in particolar modo al packaging primario della filiera farmaceutica e alimentare. Come? Lavorando i materiali direttamente al loro interno senza danneggiarne la superficie; dando un’identità univoca ed immutabile ad ogni singolo prodotto per tutto il ciclo di vita con una soluzione “phygital”. Ossia capace di creare un indelebile collegamento “fisico –> digitale” fin dalla sua produzione.

Il potere innovativo di Sams Technology consiste nel realizzare marcature standard per la tracciabilità e marcature non-convenzionali per l’anticontraffazione. Creando un Digital Twin di ogni prodotto tramite Blockchain. Trasformando oggetti per loro natura passivi in oggetti integrati digitalmente in tutti gli steps della filiera.

Lotta alla contraffazione

L’obiettivo del progetto di startup IIT infatti, è la lotta alla contraffazione e alla mancanza di trasparenza e tracciabilità completa nella filiera farmaceutica e alimentare. Il mercato dei farmaci contraffatti ha dimensioni enormi e comporta perdite dirette per le aziende e danneggiamento della reputazione dei brand. Ma anche conseguenze indirette, soprattutto in termini di salute pubblica. Il medesimo problema nel settore alimentare ha portato all’ormai noto fenomeno del falso “Made In Italy” che ha raggiunto un valore superiore ai 60 miliardi di dollari (fonte Coldiretti).

Controllare il singolo prodotto

“Vogliamo combattere la contraffazione di farmaci e dei prodotti alimentari, agevolando i produttori di packaging e le aziende farmaceutiche e alimentari e aumentando il valore aggiunto della produzione industriale” ha dichiarato Matteo Butti, ricercatore IIT e Ceo di Sams Technology . “Con la nostra tecnologia possiamo assegnare un ID univoco ad ogni singolo prodotto di packaging riuscendo così a controllare non più l’intero lotto ma il singolo prodotto, in un’ottica di industria 4.0 e di filiera produttiva trasparente ed ottimizzata”.

Un’occasione per i ricercatori

“Sams Technology è la quinta iniziativa di startup che gemma dal centro IIT di Milano, dimostrando che crediamo nell’importanza del trasferimento tecnologico” conclude Guglielmo Lanzani, Direttore del centro IIT di Milano. “Le startup sono un’opportunità per giovani PhD e postdoc di mettere in pratica il percorso di studio e lavoro fatto. Sono contento dell’ottimo risultato di Sams Technology che spero possa sancire l’inizio di un percorso imprenditoriale solido”.

Il team di Sams Technology

Il progetto imprenditoriale Sams Technology al momento è in cerca di investitori e prevede, con il giusto finanziamento, di poter andare in produzione nel giro di 18 mesi. Il team ha un’età media di 36 anni ed è composto da: Matteo Butti, ricercatore IIT (CEO), Luigino Criante, Technologist Researcher IIT & Facility Manager (Scientific Supervisor), Marcello Di Costa, Tech & Business Innovation and Strategy Advisor (Business Mentor).