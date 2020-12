di Redazione online

Smart work for smart companies

Abilitare lo “smart mindset” in azienda

26 gennaio e 3 febbraio 2021

Introduzione

L’inizio del 2020 ha segnato il momento di maggiore popolarità del lavoro da remoto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19. La situazione attuale, segnata dalla convivenza con l’epidemia, rappresenta un’occasione preziosa per ripensare le modalità di lavoro in modalità “smart” integrando in maniera intelligente attività in presenza e a distanza secondo i principi del lavoro per obiettivi.

A chi è rivolto

Il percorso formativo si rivolge al top management, alle direzioni HR e ai responsabili di funzione dell’industria healthcare (farmaceutica, dispositivi medici, nutraceutica) e delle società di servizi, con l’obiettivo di supportarli in questa transizione e di fornire strumenti conoscitivi e metodologici per favorire l’introduzione e la diffusione di un cambiamento culturale “smart” in azienda.

Requisiti di accesso

L’iniziativa costituisce un corso base e si rivolge a tutti i manager interessati ad approfondire le modalità per far funzionare lo smart work nelle proprie organizzazioni.

Cosa imparerai

Partecipando al corso acquisirai gli strumenti interpretativi per comprendere e comunicare adeguatamente il cambiamento culturale legato alle modalità di lavoro smart all’interno della tua azienda. Acquisirai inoltre un modus operandi e una “linea guida” per impostare un programma di trasformazione culturale all’interno della tua organizzazione.

Metodologia

Il percorso formativo prevede 2 sessioni di virtual training, di circa tre ore ciascuna, caratterizzate da interazione diretta tra docente e discenti ed una successiva sessione di follow-up individuale di un’ora legata ad un progetto di sviluppo personale.

Programma

Prima sessione – 26 gennaio 2021

9.30 Introduzione ai lavori e obiettivi del percorso formativo

9.35 Ice-breaker di presentazione reciproca

10.00 Cosa significa smart working?

Alfabetizzazione sulla cultura del lavoro smart: superare i pregiudizi, le interpretazioni riduttivistiche/strumentali (e la brutta esperienza del lock-down)

Capire che cos’è davvero lo smart working e saperlo comunicare in azienda come motore di ingegnosità collettiva

10.20 Perché lo smart working conviene?

I reali obiettivi del lavoro smart: focus sull’azienda e sulla persona

Andare oltre gli obiettivi base (risparmio economico e work & life balance) per abilitare i reali obiettivi di crescita (sviluppo cultura organizzativa e realizzazione lavorativa personale)

10.40 Pausa e lancio esercizio pratico

La mia scheda “smart company”: come racconto lo smart working? Come “vendo” i vantaggi dello smart working all’azienda? E alla persona?

11.10 Confronto e debrief

11.30 Chiusura della prima sessione

Seconda sessione – 3 febbraio 2021

9.30 Apertura dei lavori e riepilogo dei punti chiave della prima sessione

09.40 La visione smart

Formazione e discussione: l’importanza di una guida ispirativa per il cambiamento

Come utilizzare i valori e lo spirito del lavoro smart per costruire i “Perché” di un progetto di cambiamento culturale

10.00 Cambiare l’azienda

Formazione e discussione: dar forma al cambiamento: come agire sulla cultura organizzativa tenendo allineate le componenti della motivazione e del coinvolgimento (razionalità, emotività, stimoli contestuali)

10.20 Pausa e lancio esercizio pratico

La mia scheda “smart company”: quali leve attivo per abilitare i diversi tipi di motivazione? Come costruisco la bozza della visione smart del cambiamento della mia azienda?

Compilazione individuale e confronto in plenaria

10.50 Che cosa ci portiamo a casa

Debrief dell’esperienza per condividere punti chiave che fungano da base comune per i piani di sviluppo personale

Impostazione dell’esperienza di lavoro individuale e modalità di svolgimento delle sessioni di coaching personalizzate

11.30 Chiusura dei lavori

Follow up individuale

Il percorso formativo sarà completato da sessioni individuali di coaching, di un’ora, che ciascun partecipante realizzerà con il docente a circa un mese dalla parte di aula virtuale del percorso. Nel corso di queste sessioni saranno verificati i primi risultati del piano personale e aziendale di smart working adottato dai partecipanti.

Docente

Il percorso sarà condotto da Dario Villa, Partner di Trivioquadrivio e senior trainer di esperienza ventennale. Autore di testi di carattere manageriale fra cui Smart working: istruzioni per l’uso (2017) e Smart working per tutti (2020), si occupa di cambiamento organizzativo e dal 2014 progetta e guida interventi dedicati allo smart working. Dal 1996 Trivioquadrivio aiuta le organizzazioni di impresa a realizzare i propri obiettivi strategici, valorizzando l’ingegnosità collettiva delle persone che le animano per trasformare il lavoro in un progetto di sviluppo personale e condiviso.

