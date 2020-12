Dispositivi medici, dal Consiglio europeo della ricerca 2 milioni per la valvola mitrale innovativa di un italiano

L'Erc ha premiato Antonio D’Amore, group leader in ingegneria tissutale per la Fondazione Ri.Med, in seguito alla realizzazione di "Biomitral", un device fatto con un tessuto polimerico che presenta i vantaggi delle valvole ingegnerizzate, ma senza stent

Il Consiglio europeo della ricerca ha annunciato i vincitori dell’edizione 2020 del “Consolidator grant”. I finanziamenti stanziati dall’Erc sono 327, per un valore complessivo di 655 milioni di euro. Tra i vincitori della borsa di studio c’è Antonio D’Amore, group leader in ingegneria tissutale per la Fondazione Ri.Med, premiato per la realizzazione di una valvola mitrale innovativa, denominata “Biomitral”. Per sviluppare il progetto riceverà due milioni di euro. I revisori hanno considerato valida l’idea progettuale e solide le competenze, nonché i risultati scientifici già all’attivo.

L’idea

“L’idea chiave – spiega D’Amore – è affrontare il rigurgito mitralico funzionale ingegnerizzando l’apparato cordale e ricollegando il ventricolo sinistro con i lembi della valvola.” Si tratta di una terapia innovativa basata sulla creazione di un tessuto polimerico che presenta tutti i vantaggi delle valvole ingegnerizzate, ma senza stent. “Il mio prototipo di valvola mitrale è totalmente ispirato a ciò che si osserva in natura, per questo ha una sola cuspide a doppia apertura e non presenta la configurazione rigida ad anello delle valvole ingegnerizzate tradizionali a tre cuspidi”.

Fondazione Ri.Med

Antonio D’Amore ha eletto la Fondazione Ri.Med quale host institution per il suo progetto, ritagliando una parte anche per il McGowan Institute di Pittsburgh, dove è professore. “Il successo odierno di Antonio D’Amore ci rende doppiamente felici”, spiega Paolo Aquilanti, presidente della fondazione Ri.Med “perché oltre a premiare la brillante carriera di uno scienziato di grande talento, afferma la possibilità concreta di portare sviluppo in Sud Italia attraverso la ricerca biomedica, obiettivo strategico che il Governo Italiano ha posto tra quelli alla base della nascita stessa di Ri.Med”.

Altre premiazioni

Tra i premiati nel campo delle scienze della vita anche Raffaella Di Micco, group leader del San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano, che grazie al finanziamento da due milioni dell’Erc, potrà studiare in che modo le cellule staminali del sangue reagiscono alle tecniche di manipolazione utilizzate in terapia genica.