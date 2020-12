La spesa farmaceutica nella legge di Bilancio: tutto cambia, niente cambia

La rimodulazione dei tetti di spesa è condizionata al pagamento integrale del payback 2018, oggetto di contenzioso, e non si accompagna a una revisione strutturale della governance

di Eleonora Mazzoni - direttore area Innovazione Istituto per la Competitività (I-Com)

La legge di bilancio 2021 sembrava l’occasione per una svolta che desse anche seguito ai contenuti del documento in materia di governance farmaceutica, presentato nel dicembre 2018 dall’allora ministro della Salute Giulia Grillo. La rimodulazione dei tetti per la spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, proposta nel disegno di legge, è invece condizionata al pagamento integrale degli oneri di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche relativi al 2018. Inoltre, non si accompagna a una revisione strutturale della governance del farmaco che consenta di superare il meccanismo dei tetti di spesa e del payback farmaceutico, quali meri strumenti di contenimento.

La governance

Nel documento in materia di governance farmaceutica si riconosceva che l’imposizione di tetti di spesa per la farmaceutica e il relativo meccanismo di payback in caso di superamento degli stessi dovessero gradualmente diventare strumenti residuali di controllo della spesa medesima. Inoltre, si sottolineava la necessità di adottare sistemi semplificati di gestione della normativa relativa al rispetto dei tetti di spesa e al payback farmaceutico. L’obiettivo era dare certezza di applicazione a tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di superare il sistematico ricrearsi di contenzioso, con ripercussioni sulla sostenibilità del sistema sanitario e in termini di incertezza sui bilanci delle aziende farmaceutiche. La manovra presentata, invece, non tiene in conto queste indicazioni.

I tetti

Nello specifico ferma restando la percentuale del 14,85% per la spesa farmaceutica rispetto al fondo sanitario indistinto, il disegno di legge rimodula i tetti di spesa farmaceutica a favore della spesa per acquisti diretti, riducendo il tetto della spesa convenzionata dal 7,96% al 7,30% e aumentando il tetto per gli acquisti diretti al 7,55 % dal 6,89%. La condizione imposta perché si verifichi la revisione dei tetti è però il pagamento integrale degli oneri di ripiano del 2018, relativi al superamento del tetto di spesa per gli acquisti diretti da parte delle aziende farmaceutiche su cui grava il payback.

Due sono le principali criticità tra le righe di questa misura.

Strumenti inadeguati

In primis, i tetti di spesa si sono nel tempo rivelati uno strumento inefficace di governo della spesa. È evidente che nonostante il progressivo aumento del tetto per la farmaceutica ospedaliera questa abbia continuato ad aumentare, e con essa lo sforamento rispetto alle risorse stanziate. La spesa farmaceutica territoriale ha continuato invece negli anni a generare un avanzo positivo, senza possibilità di riutilizzare le risorse all’interno dello stesso complessivo capitolo di spesa. A partire dal 2017, inoltre, la spesa ospedaliera è stata ridenominata spesa per acquisti diretti, includendo al suo interno anche i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto. Questo ha provocato un aumento della voce stessa, mal compensato dal contestuale aumento del tetto, stabilito al 6,89% del fondo sanitario indistinto a partire dallo stesso anno. Secondo gli ultimi dati AIifa, nel 2019 l’avanzo sulla convenzionata è stato superiore a 900 milioni di euro, mentre lo sfondamento del tetto sugli acquisti è stato pari a circa 2,7 miliardi di euro. Neanche la compensazione dei tetti sarebbe quindi sufficiente a garantire la copertura dell’intero capitolo di spesa.

Il payback

In secondo luogo il payback è una misura distorsiva caratterizzata da grande incertezza del diritto, che penalizza le aziende in crescita, trasformando buona parte della crescita di fatturato in onere di ripiano, e disincentivando gli investimenti in R&S e produttivi del settore. Dal 2013 il 50% dello scostamento al di sopra del tetto stabilito per la componente di spesa farmaceutica ospedaliera (ora spesa farmaceutica per acquisti diretti) va restituito al sistema dalle aziende produttrici. Il restante 50% è rimasto invece a carico delle regioni, che fino ad allora si facevano carico dell’intero scostamento. L’applicazione dello strumento del payback ha generato negli anni innumerevoli contenziosi tra industrie del farmaco e Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che hanno impedito alle aziende di chiudere i bilanci, e alle regioni di incassare il payback. Il sistema, oltre che penalizzante, si è di fatto rivelato anche talmente complesso da bloccarsi tra gli iter amministrativi, immobilizzando le risorse. La legge di bilancio 2019 ha poi cambiato il metodo di calcolo del payback, che è ad oggi basato sulle quote di mercato delle aziende, invece che sull’assegnazione dei company budget. Questo ha parzialmente semplificato le procedure e ridotto la penalizzazione delle aziende in crescita. Ciononostante, secondo il contributo delle Regioni contenuto in una bozza di lavoro messa a punto dalla commissione Salute, e contenente alcune proposte di emendamento alla legge di bilancio, risulta che siano già pervenuti ricorsi di alcune aziende verso i dati del calcolo Aifa dello sforamento 2019 e relativo payback. In buona sostanza, le imprese non riconoscono i conti effettuati.

Il contenzioso

Veniamo quindi al dunque. La modifica dei tetti per il 2021 oltre a non essere ancora accompagnata da una revisione strutturale della governance del farmaco, è stata subordinata al pagamento, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto per il 2018 in termini di payback. Questo processo è però fermo a causa dei contenziosi sorti contro la determina Aifa di ripiano 2018, sui quali è in corso il procedimento di riesame come richiesto dal Tar del Lazio. La legge di bilancio ha legato a doppio filo la possibilità di vedere un aumento del tetto di spesa per gli acquisti diretti alla chiusura di un contenzioso che è improbabile veda la luce nei prossimi due mesi. L’alternativa, altrettanto improbabile, è che le aziende procedano comunque al pagamento dell’onere del ripiano mancante rinunciando in blocco al contenzioso.

Le risorse

Applicando i tetti proposti dalla legge di bilancio ai dati della spesa per acquisti diretti del 2019, ma considerando il previsto aumento del FSN per il 2021 (fino a 121.370 milioni di euro), risulterebbe un disavanzo di spesa, rispetto al nuovo tetto del 7,55%, pari a circa 1,4 miliardi di euro. A livello meramente contabile questo significa un risparmio per le aziende farmaceutiche, con una riduzione del ripiano di circa 600 milioni di euro, rispetto a quanto dovuto per lo scostamento registrato nel 2019. D’altro canto, questo significherebbe anche una riduzione delle risorse che rientrerebbero nelle tasche del Ssn, a copertura della spesa, lasciando di fatto aperta la discussione su come reperire i mezzi necessari per il finanziamento di una parte molto importante della spesa sanitaria.

Resta quindi evidente che la ricomposizione dei tetti di spesa, laddove applicabile, sarebbe un intervento palliativo non ancora accompagnato dalla definizione nel tempo di uno strumento, il payback appunto, che avrebbe dovuto avere carattere emergenziale.