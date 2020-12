Omeopatia, al via una rubrica per discutere di salute in tutti i suoi aspetti

'Una salute, una medicina' è uno spazio di dibattito, riflessione e condivisione per indagare e comprendere il mondo dell’omeopatia, della ricerca in questo ambito e della medicina integrata. *IN COLLABORAZIONE CON BOIRON ITALIA

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha messo al centro del dibattito quotidiano, ancor più rispetto al passato, il tema della salute sia a livello individuale che collettivo. L’epidemia da Covid-19 ha mostrato al mondo intero la nostra parte più vulnerabile, come uomini e come professionisti. Al tempo stesso, però, ha aumentato la convinzione che una medicina migliore e più efficiente sia necessaria. E per raggiungere tale obiettivo bisogna attingere da tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Consapevoli di ciò, siamo convinti che l’omeopatia possa rappresentare un valido strumento di protezione e potenziamento delle condizioni di salute delle persone.

Vogliamo soprattutto ascoltare

Ecco perché abbiamo pensato a uno spazio di dibattito, riflessione e condivisione per indagare e comprendere insieme il mondo della salute nei suoi molteplici aspetti, compresi quelli della medicina integrata. In altre parole vogliamo parlare di omeopatia, ma soprattutto vogliamo ascoltare. Lo faremo lanciando questa rubrica su About Pharma Online dal titolo “Una salute, una medicina”, che riprende e ridiscute i contenuti prodotti e pubblicati in un contenitore omonimo realizzato da Boiron Italia, il quale intende dare voce a dati, notizie e approcci metodologici relativi all’omeopatia e alla medicina integrata.

Perché una rubrica

L’obiettivo di tale rubrica è discutere di questi temi in maniera più strutturata e continuativa. Qui, settimanalmente, raccoglieremo notizie, analisi, fatti e opinioni sulla ricerca in omeopatia e non solo. Poche notizie su Boiron, non sarà una rubrica aziendale. Ci piacerebbe fosse un luogo di dibattito e idee, in grado di alimentare il contributo di tanti professionisti del settore. Nella speranza di poter accogliere sempre di più suggerimenti e contributi da parte dei lettori.

Il dibattito sull’omeopatia

Per la sua complessità, l’omeopatia genera spesso posizioni contrastanti. Chi l’attacca in genere sostiene che non esistono studi scientifici a sostegno della sua plausibilità e che, al massimo, le si può attribuire un effetto placebo. Tuttavia, ciò che la maggior parte delle persone non sa è che esistono dati significativi a sostegno della sua evidenza scientifica. La ricerca in omeopatia, infatti, è un campo relativamente nuovo: se è vero che non esistono molti studi, è anche vero che la presenza di poche evidenze scientifiche non significa nessuna evidenza. Affronteremo tale dibattito nel corso di questa rubrica soffermandoci soprattutto su quale può essere il futuro per la ricerca scientifica nel campo dell’omeopatia.

La mission di Boiron Italia

Da oltre 35 anni Boiron Italia contribuisce allo sviluppo di un’omeopatia rigorosa e rispettosa della tradizione. Sin dalle sue origini, l’azienda ha a cuore lo sviluppo di un’omeopatia integrata nella medicina. Per questo lavora fianco a fianco con medici e farmacisti, sempre più curiosi e interessanti alle opportunità dei medicinali omeopatici.

