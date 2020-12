Sperimentazioni cliniche per Covid-19: nuove indicazioni da Aifa

La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’agenzia regolatoria spiega che i trial saranno selezionati con criteri più stringenti per “ottimizzare gli sforzi su pochi studi rilevanti e, soprattutto, evitare di arruolare pazienti in studi non necessari o con scarse possibilità di essere conclusi”

Criteri più stringenti per selezionare le sperimentazioni cliniche in ambito Covid-19, così da concentrare gli sforzi su “pochi studi rilevanti” e con maggiori chance di successi. Li annuncia l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), riportando in una nota nuove indicazioni della Commissione tecnico-scientifica (Cts).

Da marzo a oggi

“La maggior parte delle sperimentazioni esaminate a partire dal mese di marzo – spiega Aifa – provenivano da proponenti accademici, o comunque no profit. La volontà della comunità scientifica di contribuire alla ricerca di possibili approcci terapeutici per una malattia che ne era totalmente priva ha rappresentato un fatto di per sé positivo. Anche la molteplicità e la diversità delle classi di farmaci proposte appariva, all’inizio dell’epidemia, un approccio potenzialmente utile”.

Nel frattempo, però, lo scenario è cambiato: “Alla prova dei fatti, tuttavia, si è dovuto constatare che nella maggior parte dei casi, tali studi non sono riusciti ad arruolare il numero di pazienti inizialmente previsto ed in molti casi non hanno neppure iniziato l’arruolamento. Tale rischio – sottolinea Aifa – era stato messo in evidenza già nel mese di maggio, quando la Cts – aveva richiamato l’attenzione sulla necessità di verificare l’effettiva capacità di arruolare i soggetti previsti e aveva cercato di promuovere pochi studi collaborativi a livello nazionale e internazionale e favorire l’aggregazione di più centri clinici al fine di raggiungere la numerosità campionaria sufficiente a rispondere al quesito clinico con rigore metodologico e in tempi contenuti”. Secondo Aifa, inoltre, ritiene che – a differenza di quanto avveniva all’inizio dell’emergenza pandemica – l’esplorazione di un grande numero di possibili approcci terapeutici diversi “non appare al momento giustificata”.

L’arruolamento

Fondamentale il nodo dell’arruolamento: “La Cts – si legge nella nota – raccomanda che le richieste di sperimentazioni cliniche siano supportate da un piano di fattibilità sulla possibilità di arruolamento rispetto alla fase epidemica, dalla disponibilità di una infrastruttura di gestione adeguata (ad esempio, una piattaforma per la registrazione dei pazienti e la raccolta dei dati) e dalla capacità di assicurare una buona qualità dei dati e una buona conduzione degli studi (anche per quanto riguarda eventuali obblighi assicurativi)”. Sarà anche considerata la disponibilità dei proponenti a estendere la partecipazione ad altri centri che manifestassero un concreto interesse alla sperimentazione.

Duplicati

Questi alcuni paletti per evitare duplicazioni: “Nuove richieste che dovessero riproporre una o più delle numerose molecole attualmente in sperimentazione – spiega Aifa – potranno essere prese in considerazione solo qualora puntassero chiaramente alla soluzione di quesiti ancora inesplorati e di chiara rilevanza clinica onde ridurre il rischio di duplicazioni o la concorrenza tra studi”. Infine, un riferimento agli “studi pilota riguardanti nuove classi di farmaci”, che potranno essere presi in considerazione “solo se supportati da un solido razionale”.