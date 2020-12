Dupilumab in Italia, disponibili tre indicazioni

Asma grave, rinosinusite cronica con poliposi nasale grave e dermatite atopica grave. Il via libera arriva dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle determine Aifa

Pubblicate in Gazzetta ufficiale il 9 dicembre le determine che ammettono la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale di dupilumab in tre nuove indicazioni che succedono alla rimborsabilità già ottenuta nei pazienti adulti affetti da dermatite atopica. Valide quindi quelle relative agli adulti e adolescenti con asma grave con infiammazione di tipo 2, negli adulti con rinosinusite cronica con poliposi nasale grave, negli adolescenti dai 12 ai 17 anni con dermatite atopica grave.

Le indicazioni

Fino a oggi dupilumab era indicato in Italia come terapia della dermatite atopica da moderata a grave nell’adulto, indicazione nella quale ha ricevuto il riconoscimento dell’innovatività da parte di Aifa. L’estensione della rimborsabilità agli adolescenti di età compresa fra 12 e 17 anni con dermatite atopica grave e l’autorizzazione in altre due patologie con infiammazione di tipo 2 quali l’asma grave e la rinosinusite cronica con poliposi nasale grave, ne conferma pienamente il valore terapeutico, il profilo di sicurezza ed efficacia ben consolidato e la robustezza dei dati degli studi clinici. Dupilumab è infatti approvato in oltre 60 Paesi in diverse indicazioni e per diverse popolazioni di pazienti. A oggi, più di 200 mila pazienti sono stati trattati con questo farmaco a livello mondiale.