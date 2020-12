Cvmp, approvato il primo anticorpo monoclonale per gatti

Il farmaco di Zoetis Belgium, frunevetmab, è stato pensato come antidolorifico per i dolori provocati dalle osteoartriti

Il Comitato per i medicinali veterinari dell’Ema ha approvato il primo anticorpo monoclonale per gatti. Il farmaco di Zoetis Belgium, frunevetmab, è stato pensato come antidolorifico per i dolori provocati dalle osteoartriti.

Variazioni e rinnovi di Aic

Nell’incontro tra l’8 e il 10 dicembre sono state approvatele variazioni di tipo II per quattro vaccini e due rinnovi di Aic. La prima riguarda una sospensione e solvente spray per i polli, la seconda il vaccino contro la leishmaniosi inattivati. L’Ema ha valutato i rischi-benefici di questi prodotti concludentdi che la qualità, la sicurezza e l’efficacia sono appropriate.