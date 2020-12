Tumore al seno: parere positivo in Europa per un anticorpo monoclonale di Daiichi Sankyo e AstraZeneca

Il Chmp dell’Ema raccomanda l’approvazione di trastuzumab deruxtecan come monoterapia per il trattamento del carcinoma mammario HER2-positivo metastatico in pazienti che hanno già ricevuto duo o più terapie anti-HER2

Un anticorpo monoclonale coniugato di Daiichi Sankyo e AstraZeneca ottiene il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) per l’impiego contro il tumore al seno. Si tratta di trastuzumab deruxtecan e il comitato dell’ente regolatorio ne raccomanda l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata come come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2-positivo metastatico che hanno già ricevuto duo o più terapie anti-HER2.

Gli studi

La decisione del Chmp si basa sui risultati dello studio registrativo di fase II DESTINY-Breast01, pubblicati sul The New England Journal of Medicine, e su quelli dello studio di fase I pubblicati su The Lancet Oncology. “Nel DESTINY-Breast01 – spiegano le aziende in una nota – l’anticorpo monoclonale coniugato trastuzumab deruxtecan ha dimostrato un’attività clinicamente significativa e duratura in pazienti che avevano già ricevuto due o più precedenti terapie anti-HER2. Il profilo di sicurezza e tollerabilità di trastuzumab deruxtecan osservato nello studio DESTINY-Breast01 era coerente con quello osservato nello studio di fase 1”.

In Europa, ogni anno vengono diagnosticati circa 520mila casi di carcinoma mammario femminile, di questi circa uno su cinque risulta HER2-positivo. Per l’anticorpo monoclonale di Daiichi Sankyo e AstraZeneca si attende ora il via libera finale della Commissione europea.