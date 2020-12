Big data e intelligenza artificiale: accordo tra ministero della Salute e Cineca

L’intesa con il Consorzio interuniversitario per sviluppare modelli predittivi sulla salute della popolazione, integrando i dati del Fascicolo sanitario elettronico

Il ministero della Salute e il Consorzio interuniversitario Cineca siglano un accordo di collaborazione in ambito Intelligenza artificiale e Big data. L’obiettivo, spiega una nota del dicastero, è sviluppare sistemi e modelli predittivi a supporto di una governance del Servizio sanitario nazionale (Ssn). L’accordo consentirà infatti nuove modalità di monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione, nell’ambito dei programmi avviati dal ministero, utilizzando i dati provenienti dal Fascicolo sanitario elettronico (Fse) in forma aggregata e anonima.

Si parte dai dati su under18 e over65

“Il ministero della Salute ha più volte sottolineato l’esigenza di rivedere il sistema informativo sanitario nazionale con architetture tecnologiche che possano integrare la moltitudine di dati dematerializzati, in particolare quelli raccolti con il Fse. L’accordo firmato tra ministero e Cineca è un primo passo di questa strategia. A questo riguardo mi piace sottolineare che il primo ambito nel quale si esplicita la collaborazione si sviluppa con riferimento a precisi target: popolazione over 65 e 0-18 anni”, commenta la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa.

Le competenze del Cineca

Soddisfatto il direttore generale di Cineca, David Vannozzi: “Sono fiducioso che l’accordo consentirà una svolta nella gestione dei dati per la salute degli italiani. Cineca mette a disposizione del Ministero la sua grande potenza di calcolo e le sue competenze in materia di intelligenza artificiale e di gestione dei big data grazie alle quali, voglio ricordare, il Cineca in poche settimane è riuscito a isolare una proteina in grado di contrastare il Covid-19”.

Superare la visione dei dati “a silos”

Secondo Vannozzi, la priorità è superare la classica visione dei dati “a silos” per avvalersi di sistemi di analisi in grado di evidenziare il reale stato di salute della popolazione, attraverso attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati e capaci di integrare tutti i dati del cittadino, di superare la classica visione dei dati “a silos”. “Si tratta di obiettivi ambiziosi ma assolutamente alla nostra portata. È naturale immaginare che l’accordo fra Cineca e ministero della Salute potrà aprirsi – conclude il dg di Cineca – ad altri ambiti di collaborazione con il sistema delle società in house pubbliche, regionali e nazionali e delle competenze scientifiche ed industriali di cui il nostro paese dispone”.