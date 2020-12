Biotech, Aurora Science guida un round di investimento da 11,4 milioni in Peptomyc

La startup basata in Germania è specializzata nello sviluppo di una nuova generazione di peptidi cellulo-penetranti mirati all'onco-proteina Myc per il trattamento di diverse forme di tumore

Aurora Science, biotech investment company nata dalla partnership di AurorA-TT, Rottapharm Biotech e Italfarmaco, annuncia l’avvio delle sue attività di investimento con un’operazione nei confronti di Peptomyc, biotech basata in Germania specializzata nello sviluppo di una nuova generazione di peptidi cellulo-penetranti mirati all’onco-proteina Myc per il trattamento di diverse forme di tumore.

I dettagli dell’operazione

AurorA Science ha guidato un sindacato di investitori esistenti, tra cui Alta life sciences, HealthEquity, il Centre for the development of industrial technology (Cdti) e un sindacato di business angels. Anche i dipendenti di Peptomyc hanno avuto l’opportunità di partecipare alla stessa operazione in un round di finanziamento di 11,4 milioni di euro totali.

I commenti

“Siamo entusiasti di partecipare a questa operazione”, ha detto Guido Guidi, chairman di AurorA Science. “Peptomyc è una società promettente che soddisfa i nostri criteri industriali, seguendo un rigoroso processo di selezione gestito dai tre partner di AurorA Science. Siamo lieti di supportare un’azienda con una scienza all’avanguardia e un potenziale eccezionale per portare benefici ai pazienti”.

“Siamo lieti di aver attratto nella nostra azienda investitori di così alto profilo”, ha affermato Laura Soucek, Ceo di Peptomyc. “Sono fiduciosa che il loro background industriale e la vasta esperienza nel settore bio-farmaceutico e della medicina traslazionale contribuiranno in modo significativo al successo del nostro piano di sviluppo”.

A chi si rivolge AurorA-Science

Con una struttura totalmente privata, AurorA Science si rivolge ad asset ad alto potenziale in Europa colmando il divario tra ricerca e industria entrando nelle fasi precoci di sviluppo con un know-how che parte dalla ricerca fino al lancio del prodotto sul mercato. Con un approccio industriale, AurorA Science si pone l’obiettivo di accelerare lo scale-up delle aziende in portafoglio per raggiungere più rapidamente le tappe fondamentali dello sviluppo dei composti candidati a farmaco, supportando aspetti critici come la produzione, il disegno clinico, il regolatorio e il business development.