Cardiovascolare, Zentiva acquisisce tre brand da Artisto Pharma

L’accordo riguarda i diritti di commercializzazione, per il mercato italiano, di tre combinazioni a dose fissa per ipertensione e ipercolesterolemia. Nasce anche una nuova business unit

Zentiva, azienda protagonista del settore dei generici, rafforza la sua presenza nel mercato dei farmaci a brevetto. Ha infatti acquisito da Aristo Pharma tre brand in ambito cardiovascolare, area terapeutica a cui ha la casa farmaceutica ha deciso di dedicare una nuova business unit.

L’accordo

L’operazione con Aristo Pharma, gruppo tedesco attivo anche in Italia dal 2016, prevede l’acquisizione dei diritti di commercializzazione di tre combinazioni a dose fissa nell’area cardiovascolare, indicate per il trattamento delle ipercolesterolemie, dell’ipertensione e per pazienti ipertesi ad alto rischio cardiovascolare e con ipercolesterolemia concomitante. Essendo farmaci combinati, sottolinea Zentiva in una nota, semplificano il regime farmacologico e migliorano potenzialmente la compliance. I termini dell’accordo prevedono il trasferimento dei tre asset solo per il mercato italiano, a partire dall’inizio del 2021.

Un’offerta più ampia

Così Zentiva allarga la sua ai farmaci specialistici, che insieme ad altri brand in fase di lancio saranno gestiti tramite un nuovo team di informatori scientifici, attivi su tutto il territorio nazionale e afferenti alla neonata BU Cardiovascolare. “Stiamo rafforzando la nostra brand awareness nel mercato farmaceutico italiano – afferma Cinzia Falasco Volpin, general manager di Zentiva Italia – e ci stiamo impegnando ad ampliare la nostra offerta non solo per i farmacisti, ma anche per gli altri professionisti della salute. Sono certa che tale accordo rappresenti un passo avanti nel raggiungimento del nostro obiettivo, ovvero fornire farmaci alle persone che ne hanno bisogno, contribuire alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e offrire nuove opportunità di lavoro, soprattutto in un periodo di crisi”.