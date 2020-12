Eli Lilly acquisisce Prevail Therapeutics per un miliardo di dollari

Partirà un programma per le terapie geniche in ambito neurodegenerativo. La chiusura dell'operazione è prevista nel primo trimestre 2021

La multinazionale americana Eli Lilly ha acquisito Prevail Therapeutics per un miliardo di dollari con la chiusura definitiva dell’operazione prevista per il primo trimestre 2021. In questo modo Eli Lilly punta al mercato delle terapie geniche.

L’accordo

L’intesa prevede un pagamento di 26,50 dollari ad azione con un ulteriore pagamento di 880 milioni alla chiusura. Incluso anche un diritto di valore contingente di quattromila dollari ad azione (160 milioni di dollari).

Le terapie geniche

La biotech di New York, nata nel 2017 dalla collaborazione tra Silverstein Foundation for Parkinson, GBA e OrbiMed, ha in cantiere alcuni prodotti di terapia genica per in ambito neurodegenerativo. In pipeline c’è una terapia pensata per il Parkinson con mutazioni GBA1 e malattia di Gaucher neuronopatica e un’altra per la demenza frontotemporale con mutazioni GRN. In preclinica, invece, stanno farmaci per pazienti con sinucleopatie specifiche, Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica e altri disturbi neurodegenerativi.