L’American chamber of commerce in Italy premia Medtronic con il Transatlantic award 2020

L’azienda ha ricevuto il premio per il suo costante impegno e gli investimenti sostenuti per favorire la crescita e lo sviluppo del nostro Paese

Medtronic ha ricevuto da AmCham, l’American chamber of commerce in Italy, il Transatlantic award 2020. Il riconoscimento, giunto alla quindicesima edizione, premia le eccellenze, italiane e statunitensi, che nell’ultimo anno si sono distinte per gli importanti investimenti operati sull’asse transatlantico, contribuendo così a rafforzare il legame che unisce l’Italia agli Stati Uniti.

La motivazione

In particolare, AmCham ha deciso di premiare Medtronic “per gli investimenti sostenuti negli ultimi tre anni pari a 70 milioni di dollari di cui 30 solo nel 2020, volti ad espandere le capacità produttive e distributive e a investire in crescita e sviluppo del Paese, contribuendo in modo significativo alla lotta del Covid-19, grazie ai siti di Mirandola e Rolo e alla realizzazione di programmi per il recovery del Ssn”. Entusiasta Michele Perrino, presidente e amministratore delegato di Medtronic Italia. “Siamo orgogliosi e onorati di ricevere questo ambito riconoscimento da parte di AmCham. Si tratta di un premio importante e dal forte valore simbolico, che giunge al termine di un anno particolare come il 2020, nel quale l’azienda non solo si è impegnata al massimo per offrire un prezioso contributo alla lotta contro la pandemia da Covid-19, ma ha anche saputo guardare oltre, investendo sui giovani talenti per creare insieme a tante realtà accademiche italiane un futuro ricco di opportunità e di sviluppo per il nostro Paese. E tutto questo è reso possibile grazie alle nostre persone che interpretano il loro lavoro quotidiano consapevoli del contributo e responsabilità che esso comporta. Questo riconoscimento va a tutti loro”.