Come deve cambiare la gestione del paziente reumatologico

Antonella Celano, presidente Apmarr, Silvia Tonolo presidente Anmar e Lorenzo Dagna, primario dell'Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, raccontano in tre videointerviste l’attuale gestione delle malattie reumatologiche e come dovrebbe evolvere per una migliore presa in carico *IN COLLABORAZIONE CON GALAPAGOS

Ci sono concetti che ritornano spesso quando si parla di malattie reumatologiche. Come multidisciplinarietà, presa in carico territoriale, accesso rapido a diagnosi e cure, maneggevolezza delle terapie. Tutti aspetti che sono destinati a cambiare, in un futuro non troppo lontano, il paradigma di cura dei pazienti reumatologici.

Anche in risposta ai molteplici bisogni insoddisfatti attuali, come racconta Antonella Celano, presidente dell’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (Apmarr) in una video intervista ad AboutPharma Online: “Dallo scarso accesso a informazioni corrette, a ritardi nella diagnosi, fino alle lunghe liste di attesa per una visita specialistica. Le persone non riescono ad accedere con il Servizio sanitario nazionale e spesso devono pagare privatamente, ma non tutti se lo possono permettere”. Tali bisogni, secondo Celano, sono triplicati in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Calo delle diagnosi

“I reparti, anche quelli di reumatologia, sono stati convertiti in reparti Covid – continua la presidentessa di Apmarr – e i reumatologi sono stati richiamati in prima linea contro la pandemia”. Con la conseguenza che le persone con malattie reumatologiche si sono trovate scoperte, con difficoltà a raggiungere il proprio medico specialista. In questo senso Apmarr ha messo in campo numerose iniziative per supportare i malati cronici. Come mettere a disposizione percorsi di psicoterapia gratuiti, attivare servizi di consegna di farmaci a domicilio, telemedicina e teleconsulto. “Per valutare i bisogni dei pazienti abbiamo fatto una ricerca, scoprendo che nei primi mesi del 2020 abbiamo avuto il 40% in meno di diagnosi rispetto allo scorso anno” conclude. “Dati inquietanti da cui siamo partiti per cercare di trovare una soluzione. Oggi chiediamo ai decisori di intervenire con percorsi appropriati”.

L’intervento della politica

Proprio nei confronti dei decisori politici l’Associazione Nazionale Malati Reumatici (Anmar) si è attivata concretamente, sollecitando alcuni parlamentari a interrogare urgentemente il Governo per denunciare una preoccupante situazione. Silvia Tonolo, presidente Anmar. “Da fine febbraio siamo stati abbandonati. Hanno dimenticato i pazienti-lavoratori fragili – spiega ­Tonolo – i caregiver che sono anche i genitori dei bambini che soffrono di artrite idiopatica giovanile e così via. Per gestire la cronicità serve anche la telemedicina e mettere in comunicazione il medico di medicina generale con lo specialista”.

Le centralità del mmg

Oggi la gestione delle cronicità delle malattie reumatologiche richiede soprattutto multidisciplinarietà e sono diversi gli specialisti che devono prendere in carico il paziente. Ciò perché spesso i pazienti portano con sé comorbidità che possono essere associate o esulare dalle patologie reumatologiche. “Il mmg ha un ruolo fondamentale nella gestione di queste persone – continua Tonolo – soprattutto in questo momento di pandemia”.

Un concetto, quello della centralità del mmg, confermato anche da Lorenzo Dagna, primario dell’Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano: “Il paziente reumatologico può recarsi direttamente dallo specialista o dal mmg in seguito ai sintomi. Quest’ultima soluzione è l’ideale, ma rischia di allungare i tempi con conseguenze importanti per l’outcome della malattia. Ci sono dati scientifici chiari e univoci che mostrano come la distanza tra l’esordio dei sintomi, la presa in carico e l’inizio di una terapia efficace sia uno dei determinanti maggiori della risposta terapeutica e anche della prognosi a lungo termine della malattia. Motivo per cui è importante ridurre questo arco di tempo”.

“Ponti” per collegare ospedale e territorio

Su come dovrebbe essere gestito il percorso assistenziale dei pazienti reumatologici gli esperti non hanno dubbi: “Va implementata una inter-operabilità che fa sì che il mmg possa comunicare facilmente con il reumatologo o gli altri specialisti che lo hanno in carico per migliorare la gestione del paziente cronico” conclude Tonolo. “Noi come associazione pazienti anni fa insieme al ministero della Salute avevamo stilato il Piano nazionale della cronicità, con un percorso per la presa in carico. Ma ora è tutto bloccato”.

“Dovrebbero essere realizzati protocolli che avvicinino il territorio, quindi il mmg allo specialista ambulatoriale – aggiunge Dagna – creando, per i pazienti selezionati dal mmg canali di indirizzamento rapido. In modo che la valutazione avvenga in tempi brevi e il paziente possa fare rapidamente gli esami necessari per confermare la diagnosi e iniziare una terapia adeguata. Questi ponti che collegano il territorio con l’ospedale sono il futuro nella gestione delle malattie reumatologiche”.

Sul futuro della gestione dei pazienti con malattie reumatologiche una buona notizia arriva anche da una nuova classe di farmaci, i JAK inibitori, che hanno caratteristiche di safety nuove e interessanti come riferisce in conclusione Dagna: “Il futuro anche grazie a queste nuove opzioni terapeutiche sarà interessante e i paradigmi saranno destinati a cambiare”. Senza dubbio in meglio.

In collaborazione con Galapagos