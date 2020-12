Healthcare Day, le proposte per un Ssn più resiliente in tre punti

Digitale, valore della filiera e professioni. Durante l'evento organizzato dal Comitato Healthcare in seno all'American chamber of commerce in Italy è stato presentato un documento per proporre un nuovo approccio al rilancio del sistema Paese a partire dalla digitalizzazione e delle nuove professioni

Partnership, professionalità, ecosistema. Si può riassumere così l’evento promosso dal Comitato Healthcare all’interno dell’American chamber of commerce in Italy che ha organizzato l’11 dicembre l’evento Healthcare Day, un momento di approfondimento tra tutti gli attori della filiera della salute, dalle aziende alle istituzioni, per raccogliere una serie di proposte affinché il sistema Italia possa migliorare e rafforzarsi (non solo causa Covid). Il laboratorio di idee ha partorito quindi un Recomendation paper intitolato “Ecosistema salute e il Pnrr: suggerimenti” per stimolare il dibattito intorno al Ssn.

Le proposte

Come specifica Michele Perrino, Ad e presidente di Medtronic Italia, intervenuto all’evento in qualità di Presidente del Comitato healthcare, sono tre i capisaldi che si vuole portare all’attenzione delle istituzioni. Digitale, infrastrutture delivery of care e value journey. Con questi obiettivi e con questa logica, il Comitato healthcare ha sviluppato alcune proposte operative per l’impiego delle risorse derivanti dal piano Next Generation EU che potrebbero essere inserite all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“Pnrr”). “Serve unire le forze – dice Perrino – e il comitato vuole essere un elemento nuovo nella storia della salute di questo Paese. Mettiamo insieme tutti. I circa 40 membri che compongono il comitato sono aziende di dispositivi medici e farmaceutiche, di consulenza, di tech, dell’ospedalità privata ma anche del pubblico e a breve anche dei consumatori. Affrontiamo un argomento importante come quello della salute attraverso lenti diverse”. Le proposte che il comitato va a presentare fanno leva su documenti precedenti che già, per esempio, subito dopo il primo lockdown erano stati presentati per proporre strategie di ripresa del sistema Paese.

La digitalizzazione di cui si ha un gran bisogno è un cardine imprescindibile anche perché le aziende di oggi non possono approntare nessuna strategia di business senza di essa. Sarebbe come lavorare al buio. Ma per fare questo serve un Paese che sappia recepire le novità e regolamentarle e permettere così alle aziende di sviluppare sempre nuove tecnologie. C’è poi l’ottimizzazione dei servizi attraverso la riqualificazione edilizia e tecnologica che possono apportare benefici all’assistenza sanitaria e riequilibrare le attività dell’assistenza centralizzata e del territorio. In questo contesto le partnership pubblico-private risultano fondamentali, ma gap da non sottovalutare, mancano ancora delle normative che stabilizzino tutti gli aspetti che gli accordi tra aziende e apparati pubblici mettono in piedi. L’ultimo punto, quello della value journey, attiene invece all’importanza di accelerare la capacità di definire e misurare gli esiti di salute attesi dagli interventi lungo tutto il percorso di cura. Sostanzialmente i Lea. Come il documento svela, è necessario adottare strumenti che permettano la definizione e il monitoraggio di processi che si sviluppano sul territorio coinvolgendo sistemi informativi esistenti e ben integrati nelle realtà locali. In concreto, l’Italia avrebbe bisogno di un’assistenza basata sul valore in quanto fattore abilitante di uno sviluppo del Ssn secondo le direttrici di qualità, appropriatezza clinica e sostenibilità economica.

La rivoluzione passa dalle persone

All’incontro è intervenuto anche il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi, che si concentra sulle professioni e riflette: “Covid ha mostrato i limiti del modello della sanità che, sebbene sia capace di dare risposte ai bisogni della popolazione, non è stato in grado di affrontare la complessità della sfida pandemica. Ogni trasformazione cammina sulla gambe delle persone e servono competenze su cui investire”. Il punto è questo. La realizzazione delle strategie di cui sopra deve passare dalle figure professionali capaci di capire le trasformazioni stesse. Per questo, come dice Manfredi “abbiamo necessità di competenze che sappiano gestire le tecnologie a partire dai medici e dai farmacisti. Per questo stiamo ragionando su una revisione dei processi formativi nelle università attraverso nuovi percorsi curriculari ed extracurriculari”.

Partnership

Ma per fare questo Manfredi accende l’interesse delle aziende. “Indubbiamente, quando parliamo di conoscenze di frontiera, non possiamo non rivolgerci alle imprese. Da una parte c’è la ricerca, dall’altra le buone pratiche che sono le aziende stesse a mettere sul campo”. Insomma, il primo passo è lavorare sulle professionalità attraverso le quali è possibile poi portare avanti strategie convincenti per cambiare il Ssn.

Il comitato healthcare

Il Comitato Healthcare, di cui fa parte anche AboutPharma and Medical Devices, riunitosi per la prima volta a settembre 2019, si propone di costruire un nuovo racconto dell’ecosistema sanitario, oggetto in questi ultimi anni di profonde trasformazioni sia nei modelli di business che nelle relazioni tra i diversi player coinvolti, disegnando la mappa relazionale tra tutti questi molteplici attori.