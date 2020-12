Solo 9 miliardi del Recovery Fund alla sanità? Per i veterinari Ssn è “sconcertante”

Il presidente della Fvm, Aldo Grasselli scrive alle istituzioni e cita Draghi: “Servono risorse, anche quelle del Mes, secondo la logica ‘whatever it takes’ che la Bce adottò nel 2012 per salvare l’Eurozona”

I veterinari del Servizio sanitario nazionale (Ssn) non ci stanno: 9 miliardi del Recovery Fund per la sanità sono pochi. Servono anche le risorse del Mes. Anzi, di più, serve l’approccio “whatever it takes” che nel 2012 l’allora presidente della Bce, Mario Draghi, adottò per salvare banche ed economia dell’Eurozona. In altre parole, fondi nell’entità che occorrerà e ad ogni costo. È l’appello del presidente della Federazione veterinari e medici (Fvm), Aldo Grasselli, alle istituzioni.

Sottofinanziamento cronico

Una lettera, spiega la Federazione in una nota, è stata inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai ministri Gualtieri (Mef) e Speranza (Salute), al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, per “denunciare la sconcertante ipotesi” di assegnare alla spesa sanitaria solo 9 miliardi del Recovery Fund.

“L’ormai cronico sottofinanziamento della sanità pubblica – si legge nella lettera – ha aperto voragini nei Livelli essenziali di assistenza e ha esposto a patologie e carenza di tutele milioni di persone mentre altre quote rilevanti della società si sono rivolte al mercato privato che ha trovato conveniente sostituirsi al Ssm in arretramento. Questa politica è stata disastrosa, e la pandemia ha solo acceso i riflettori sulle macerie fumanti di un modello teorico di sanità pubblica che doveva essere rinnovato e che è da tempo privo delle risorse e delle riserve necessarie a garantire il diritto alla salute in modo equo e universale”.

Recovery Fund e anche il Mes

Secondo Grasselli, i contributi europei, “sia il Recovery Fund, sia il Mes sanitario devono essere destinati al superamento della crisi della sanità a ogni costo”, perché le priorità da affrontare sono tante. Eccone alcune riportate nella lettera:

un’idea nuova di quale dovrà essere la sanità del futuro. Pubblica e solidaristica, omogenea e di elevata qualità, universalistica e competitiva;

un progetto condiviso che mitighi le discrasie tra Stato e Regioni, tra le stesse Regioni, e tra i ceti sociali del paese;

risorse adeguate per realizzare il nuovo Ssn dell’inizio del terzo millennio;

un finanziamento “whatever it takes”, cioè sino a quando e per quanto occorrerà. Ad ogni costo, come abbiamo già fatto per salvare l’economia dell’Eurozona.

il capitale umano per animare questa grande infrastru Quindi servono nuovi manager, idonei all’innovazione e all’espansione invece dei tagliatori di teste che hanno risicato i bilanci finendo per sfibrare il sistema.

un reclutamento di energie professionali giovani. Quindi servono immediatamente borse di specializzazione in numero adeguato al bisogno delle diverse discipline e occorrono assunzioni e stabilizzazioni su rapporti di lavoro a tempo indeterminato che svuotino le sacche di precariato, compensino le carenze già gravi e consentano il turn-over dei prossimi anni dando dignità contrattuale a tutti i lavoratori che garantiscono il diritto alla salute;

una forte iniziativa per bandire tutte le forme di lavoro giuridicamente fasulle, il caporalato e ogni altra fantasiosa forma di reclutamento di personale senza diritti impiegato nella sanità pubblica per garantire il diritto fondamentale alla salute.

potenziare il sistema dei Dipartimenti della Prevenzione Primaria e aumentare la capacità di sorveglianza epidemiologica sull’asse uomo-animali-ambiente;

riorganizzare la Rete territoriale della medicina generale insieme a un nuovo sistema integrato dell’emergenza urgenza, prevedendo, soprattutto, uno strategico miglioramento dell’organizzazione dei servizi sanitari del soccorso domiciliare sia nelle fasi emergenziali sia nelle fasi ordinarie.

Il dovere di finanziare la sanità

“Esortiamo il Governo e le Regioni – incalza Grasselli – ad aprire una fase nuova per finanziare, innovare e potenziare il Ssm, ‘ad ogni costo’, sia con le risorse del Recovery Fund, sia con quelle del Mes sanitario, sia con la prossima legge di bilancio, anche attraverso la condivisione del progetto con le professionalità e il capitale umano che opera nel Ssn, altrimenti – conclude il presidente della Fvm – avranno la responsabilità di aver bruciato un’occasione storica, tradito un obbligo morale, e mancato ad un dovere verso gli italiani”.