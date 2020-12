Acquisizioni, Antares Vision compra Applied Vision e si rinforza nel campo delle tecnologie ispettive

Con questa operazione, il gruppo, attivo anche nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, prosegue la propria strategia di consolidamento della leadership tecnologica nel presidio dell’intero processo di ispezione

Antares Vision acquisisce Applied vision corporation, leader globale nei sistemi di ispezione ad alta velocità per contenitori in vetro e metallo nell’ambito food & beverage. Con questa operazione, il gruppo Antares, attivo anche nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici per quanto riguarda sistemi di ispezione del controllo qualità e di tracciamento, prosegue la propria strategia di consolidamento della leadership tecnologica nel presidio dell’intero processo di ispezione

La tecnologia di Applied Vision

Applied Vision, fondata da Amir e Manijeh Novini nel 1997 negli Usa, opera nella progettazione e sviluppo di soluzioni di visione artificiale, basate su competenze ottiche, tecniche di illuminazione innovative, dispositivi elettronici di acquisizione immagini combinati con processi di elaborazione digitale e algoritmi di intelligenza artificiale. La tecnologia proprietaria di imaging alla base dei sistemi di ispezione, unitamente all’elevato know how tecnologico, ha permesso ad Applied Vision di diventare leader mondiale nell’ispezione dei contenitori in metallo nel segmento Food & Beverage, definendo i nuovi standard qualitativi del mercato. Attraverso la leadership tecnologica nel settore e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con lo sviluppo di algoritmi di autoapprendimento proprietari, Applied Vision è in grado di garantire una efficace ispezione sulle linee di produzione più innovative e ad alta velocità, indipendentemente dalla complessità dei contenitori.

La partnership

Emidio Zorzella, presidente e Ceo di Antares Vision: “Grazie all’acquisizione strategica di Applied Vision e di FT System, il gruppo Antares Vision diventa un partner tecnologico di riferimento dell’intera filiera del food & beverage: sia nel definire e garantire i più elevati standard qualitativi sia per supportare gli sviluppi tecnologici volti alla tracciabilità dei prodotti e all’ottimizzazione dei processi produttivi”