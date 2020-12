Benessere animale, approvata etichetta Ue

I ministri dell'agricoltura, attraverso il Consiglio europeo, hanno detto sì alla certificazione per certificare la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale. Adesso la parola passa alla Commissione europea che dovrà attivarsi per una proposta legislativa in merito

Il primo passo in seno al Consiglio europeo è andato bene ed è stata approvata l’etichetta Ue sul benessere animale. Adesso si aspetta solo la proposta legislativa della Commissione Ue. “Un marchio comune dell’Ue relativo al benessere degli animali accrescerebbe la credibilità e la trasparenza dei nostri mercati, permettendo ai consumatori di compiere scelte più consapevoli. Inoltre, contribuirebbe a premiare i produttori che rispettano gli standard”, ha dichiarato Julia Klöckner, ministra federale dell’Alimentazione e dell’agricoltura della Germania.

L’approvazione

Con il sì dei ministri competenti dell’Ue (per l’Italia era presente Teresa Bellanova, capo del dicastero dell’agricoltura) si stabiliscono i primi pilastri per il miglioramento degli animali da produzione alimentare e accrescere la trasparenza dei mercati. Sempre più cittadini Ue hanno chiesto nel corso degli anni e tuttora continuano a far notare l’importanza di sistemi di sicurezza e certificazione di qualità (attraverso appunto il bollino “benessere animale”). Tale richiesta e necessità è pervenuta alle istituzioni europee già nel 2015 attraverso lo strumento Eurobarometro che ha rivelato come l’82% dei cittadini europei ritenesse doveroso migliorare il benessere degli animali. Un risultato simile è arrivato poi nel 2018 quando l’attenzione dell’opinione pubblica si è spostata dalla necessità di garantire l’approvvigionamento alimentare a quella del benessere degli animali.

I punti

La Commissione dovrà ora valutare le seguenti proposte: