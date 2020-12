Dispositivi medici, logistica garantita durante la pandemia

L'azienda Silvano Chiapparoli racconta in che modo è riuscito ad affrontare le sfide dell’emergenza sanitaria mantenendo l’operatività e garantendo il ritiro dei prodotti destinati alle terapie intensive degli ospedali lombardi anche durante il lockdown. Dal numero 184 del mensile. *IN COLLABORAZIONE CON SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA

Prevenzione, tempestività e collaborazione tra le parti. Sono questi i punti di forza che hanno permesso all’azienda Silvano Chiapparoli Logistica di affrontare le sfide dell’emergenza sanitaria e mantenere attivi i propri servizi di consegna e stoccaggio dei dispositivi. La società, fin dai primi giorni della diffusione della pandemia da Covid-19 in Italia, ha dovuto fare i conti con le restrizioni imposte dai decreti governativi. Uno dei principali stabilimenti dell’azienda, infatti, ha sede a Livraga, provincia di Lodi, nel cuore della zona rossa fin da quel 21 febbraio, data della scoperta del primo caso di coronavirus nel nostro Paese.Durante la prima ondata, Chiapparoli Logistica ha dovuto gestire diverse “urgenze nell’emergenza” con ritiri di prodotti per le terapie intensive effettuati direttamente da personale ospedaliero della regione Lombardia il sabato e la domenica. Reperibilità e aperture straordinarie sono diventati così la nuova normalità.

L’inizio dell’emergenza

A raccontare quel periodo è stato Davide Canton, quality assurance di Silvano Chiapparoli Logistica, nel corso dell’evento About Medical Devices 2020, organizzato da About Pharma and Medical Devices, che si è svolto in streaming lo scorso 27 novembre.“Ci siamo trovati in un attimo nel cuore dell’emergenza”, ha spiegato Canton. “Quel venerdì 21 febbraio erano ben dieci i comuni del lodigiano che rientravano nella zona rossa. Oltre il 50% dei nostri operatori proveniva da quelle zone, per cui a molti di loro era impossibile spostarsi dalla propria abitazione e raggiungere il luogo di lavoro”. Per questo motivo, nel giro di un paio di giorni l’azienda si è attivata per predisporre un vero e proprio piano d’azione straordinario.

Continuità operativa e strategia logistica

L’obiettivo? Mantenere la continuità operativa e garantire al tempo stesso il ritiro dei prodotti più urgenti, ovvero quelli destinati alle terapie intensive degli ospedali lombardi. “Siamo stati rapidi nell’attivare un business continuity plan. Lo abbiamo fatto lavorando senza sosta per tutto il weekend di fine febbraio, gestendo l’organizzazione con delle call che a volte si protraevano fino a notte fonda insieme a manager, clienti e collaboratori. Alla fine abbiamo deciso di mantenere la distribuzione al 100% dei soli prodotti di emergenza e sospendere tutto il resto. In tutto ciò la forza lavoro sul campo è stata dimezzata: chi poteva raggiungere il luogo di lavoro ha continuato a farlo mentre il resto del personale ha iniziato a lavorare in smart working. Inoltre abbiamo attivato un servizio di customer service totalmente operativo da remoto”.

Il piano di emergenza

La capacità di risposta immediata a una situazione di emergenza da parte degli addetti ai lavori, però, non è stata casuale. Perché Chiapparoli già dal 2018 ha attivato un piano di gestione delle emergenze, e sottoposto i dipendenti a delle esercitazioni periodiche. “Da due anni a questa parte”, prosegue Canton, “abbiamo simulato situazioni che potessero mettere a repentaglio le nostre strutture, come un incendio per esempio, ed effettuato esercitazioni per farci trovare pronti nel caso in cui fosse accaduto davvero. Certo, quello che è successo con Covid-19 è andato oltre le nostre aspettative. Nonostante ciò siamo riusciti a farci trovare pronti”.Ora la sfida è guardare al futuro con la consapevolezza di dover convivere con l’emergenza e che un ritorno alla normalità come l’abbiamo sempre conosciuta potrebbe non essere immediata. “Sappiamo bene che niente tornerà ad essere come prima”, conclude Canton, “per questo la nostra realtà si è attivata per mettere in pratica tutte le misure di sicurezza per garantire la salvaguardia del personale e mantenere l’operatività. Negli stabilimenti tutti i dipendenti sono forniti di dispositivi di protezione. Abbiamo diffuso un regolamento interno che impedisce le occasioni di assembramento all’interno delle zone comuni. Inoltre sono stati attivati corsi di formazione in modalità a distanza. Se ci sarà la collaborazione di tutti riusciremo a superare questa condizione di crisi”.

In collaborazione con Silvano Chiapparoli Logistica