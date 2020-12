Rapporto Aifa su vaccini: nel 2019 segnalate solo 22 reazioni avverse ogni 100mila dosi

Secondo l’agenzia i dati confermano il rapporto beneficio/rischio e si riferiscono a potenziali effetti già noti. I casi sospetti classificabili come “gravi” (es. reazioni allergiche) sono 2,9 ogni 100mila somministrazioni

Solo 22 segnalazioni di reazioni avverse ogni 100 mila dosi di vaccini. È uno dei dati principali, relativi al 2019, che arriva dal nuovo rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dedicato alla vigilanza. Numeri, tendenzialmente in linea con gli anni precedenti, che corrispondono a circa 11,2 segnalazioni ogni 100mila dosi. Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni considerabili “gravi”, queste si fermano a un tasso di 2,9 casi ogni 100mila dosi e – sottolinea Aifa – corrispondono “prevalentemente a eventi già conosciuti (iperpiressia, reazioni allergiche etc.)”. Inoltre, tutte le sospette reazioni avversi del 2019 sono note e già riportate nelle informazioni sul prodotto dei vaccini autorizzati in Italia.

Rapporto beneficio/rischio

Interpretando i dati, l’Agenzia del farmaco conclude che non sono emerse informazioni in grado di “modificare il rapporto fra benefici e rischi per le varie tipologie di vaccini correntemente utilizzate” confermando quindi la loro sicurezza in linea con quanto osservato anche a livello europeo. “Il monitoraggio post-marketing della sicurezza dei vaccini – sottolinea il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini – è di fondamentale importanza non solo per la valutazione continua del profilo beneficio/rischio dei vaccini e la programmazione delle campagne vaccinali per la prevenzione delle malattie infettive, ma anche per fornire informazioni trasparenti ed aggiornate sulla loro sicurezza e sulle attività di controllo che vengono condotte a livello nazionale e globale”.

Farmacovigilanza attiva e passiva

Il Rapporto Vaccini 2019 include i dati su monitoraggio e valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini, sia spontanee (farmacovigilanza passiva) che stimolate da studi indipendenti (farmacovigilanza attiva). Anche quest’anno è stato possibile calcolare i tassi di segnalazione (rapporto tra segnalazioni e i dati di esposizione), grazie al dato relativo al numero di dosi di vaccini somministrate nel 2019 e fornito dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute in collaborazione con le Regioni.

Il report