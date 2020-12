Vaccino anti-Covid: le istruzioni dei farmacisti Sifo e Sifap

La società scientifiche dei farmacisti ospedalieri e preparatori pubblicano un documento congiunto sull’allestimento del vaccino Pfizer, basandosi su letteratura e sul riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel Regno Unito

Un vademecum sull’allestimento del vaccino anti-Covid mRNA BNT162b2 di Pfizer. Lo hanno messo a punto la Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo) e la Società italiana farmacisti preparatori (Sifap). “Il documento – spiega Alessandro Darpino, vicepresidente Sifo – è stato elaborato e proposto dalle due Società in quanto hanno ritenuto utile condividere alcune specifiche informazioni elaborate sulla base della letteratura e del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato dall’autorità competente inglese”.

I punti principali

Il documento si sofferma su composizione qualitativa e quantitativa, posologia, modalità di allestimento e somministrazione, conservazione, tracciabilità e sorveglianza. La stesura è stata curata dell’Area galenica clinica di Sifo e Sifap.

“Il vaccino Covid-19 mRNA BNT162b2 – ricordano i farmacisti – viene somministrato per via intramuscolare a individui di età pari o superiore a 16 anni. Il trattamento prevede la somministrazione di due dosi da 0,3 ml ciascuna, somministrate a distanza di 21 giorni. Non ci sono dati disponibili su l’intercambiabilità del vaccino con altri vaccini Covid-19 per completare la serie di vaccinazioni. Chi ha ricevuto una dose del vaccino Covid-19 mRNA BNT162b2 deve riceverne una seconda dose per completare la serie di vaccinazioni. Gli individui potrebbero non essere protetti fino ad almeno sette giorni dopo la loro seconda dose di vaccino.

Catena del freddo

“Le fiale congelate a -75°C – spiega poi il documento – devono essere trasferite a 2-8 °C per farle scongelare lentamente. Una confezione da 195 fiale può richiedere 3 ore per scongelare. In alternativa, le fiale congelate possono anche essere scongelate per 30 minuti a massimo 25 °C per un utilizzo immediato. Una volta scongelato, il vaccino non diluito può essere conservato per un massimo di 5 giorni a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C ovvero fino a 2 ore a temperature fino a 25 °C”.

Conservazione

Per la conservazione servono precauzioni specifiche: occorre infatti “conservare la soluzione di vaccino non diluito in congelatore a una temperatura compresa tra -80 ° C e -60 ° C per 6 mesi. Comunque i dati di stabilità indicano che una volta scongelato il vaccino può essere conservato per un massimo di 5 giorni tra 2-8 °C”. Importante è anche definire la precisa tracciabilità del percorso della vaccinazione, si deve infatti “registrare per ogni somministrazione effettuata: nome del paziente, denominazione del medicinale, numero di lotto e data di scadenza del farmaco somministrato”.

Seguiranno aggiornamenti

Il documento Sifo-Sifap verrà aggiornato man mano che arriveranno nuovi vaccini. “Abbiamo deciso di realizzare questo documento – commentano in una nota i presidenti di Sifo e Sifap, rispettivamente Arturo Cavaliere e Paola Minghetti – come risposta tempestiva dei professionisti di settore alle richieste emergenti sulle modalità corrette, sicure ed appropriate di allestimento e somministrazione del primo vaccino”. Il vademecum viene quindi messo “a disposizione di tutte le Regioni, di tutti i professionisti, di tutte le altre società scientifiche, di tutti gli ospedali ed i centri del Ssn affinché – concludono Cavaliere e Minghetti – esista un documento di riferimento uniforme che possa servire da testo di indirizzo per tutti coloro che nei prossimi mesi dovranno aiutare i cittadini nella lotta contro la pandemia”.