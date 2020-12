di Redazione Online

Gli standard GS1 per lo UDI: funzionamento e modalità di erogazione

Webinar, 21 gennaio 2021, 16.00 – 17.30

Introduzione

GS1 è una Issuing Entity accreditata per lo UDI. Il webinar ha l’obiettivo di approfondire lo UDI alla luce dei regolamenti 745/2017 e 746/2017 e di spiegare alle aziende di medical devices come poter dare piena attuazione al nuovo quadro normativo attraverso l’implementazione degli standard GS1 per l’identificazione e la tracciabilità dei dispositivi.

A chi è rivolto

Il webinar si rivolge alle aziende della filiera Healthcare – Dispositivi Medici con particolare riferimento alle seguenti funzioni: qualità, regolatorio, logistica, produzione, supply chain, marketing.

Requisiti d’accesso

Il corso non richiede particolari livelli di seniority dei partecipanti, ma un interesse specifico verso lo UDI per essere compliant rispetto al nuovo quadro regolatorio.

Che cosa imparerai

Le aziende che interverranno al webinar acquisiranno informazioni puntuali sui seguenti aspetti:

Quali sono le principali caratteristiche del sistema UDI

Quali sono gli elementi del Sistema GS1 utili per lo UDI

Come si identifica un dispositivo medico con gli standard GS1 (elementi di base)

Come si rappresenta uno UDI con gli standard GS1 (elementi di base)

Programma

Introduzione allo UDI: la norma

Il sistema GS1: legame con il regolamento

Introduzione alla codifica GS1

Introduzione ai codici a barre GS1

Docente

Il webinar sarà condotto da Giada Necci, New Solution Specialist, GS1 Italy. Laureata in Ingegneria Gestionale, ricopre presso GS1 Italy il ruolo di new solution specialist nell’Area Nuovi Settori dove è responsabile delle attività nel settore Healthcare ed è responsabile delle attività di GS1 Italy nel campo della tracciabilità. Per i diversi settori coordina le attività di implementazione delle soluzioni standard e segue le attività di manutenzione e sviluppo degli strumenti dello standard GS1. È inoltre docente della GS1 Italy Academy.