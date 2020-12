Artrite reumatoide attiva, rimborsabile in Italia upadacitinib

Upadacitinib è un inibitore selettivo e reversibile di Jak che può essere assunto una volta al giorno in monoterapia o in combinazione con metotressato (Mtx). L'Ue aveva concesso l'immissione in commercio a dicembre 2019

AbbVie ha annunciato che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di upadacitinib per il trattamento dell’artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (Dmard, disease-modifying anti-rheumatic drug). Upadacitinib è un inibitore selettivo e reversibile di Jak che può essere assunto una volta al giorno in monoterapia o in combinazione con metotressato (Mtx). Sottolinea Roberto Gerli, presidente nazionale della Società italiana di reumatologia (Sir): Si tratta di un farmaco somministrato per via orale, della categoria degli inibitori selettivi di Jak, con grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza”.

L’iter approvativo

La Commissione Europea aveva approvato il medicinale a dicembre 2019 grazie ai dati del programma globale SELECT di fase III sull’artrite reumatoide, che ha valutato circa 4.400 pazienti con artrite reumatoide attiva da moderata a severa nel corso di cinque studi registrativi. Gli studi hanno incluso valutazioni di efficacia, sicurezza e tollerabilità in un ampio spettro di pazienti, compresi quelli che avevano fallito la terapia o erano intolleranti ai farmaci antireumatici biologici modificanti la malattia, ai pazienti naïve al metotressato o che avevano risposto in maniera inadeguata al metotressato.