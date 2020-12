Digital Health e respiratorio, timidi passi avanti ma ancora tante sfide

Le potenzialità delle nuove tecnologie discusse in un dibattito tra esperti organizzato da AboutPharma and Medical Devices insieme a Chiesi Italia. Dal numero 184 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON CHIESI ITALIA

Qual è il presente e il futuro della digital health in ambito respiratorio? A questa domanda ha cercato di rispondere l’evento “Digital Exchange in Respiratory Medicine” organizzato da AboutPharma e Chiesi Italia lo scorso 18 novembre.Alla giornata, moderata da Giulio Zuanetti, chairman HPS-AboutPharma, hanno partecipato Fulvio Braido, professore associato in medicina respiratoria presso l’Università di Genova; Francesca Puggioni, Caposezione Coordinamento Clinico organizzativo ImmunoCenter IRCCS Humanitas Research Hospital di Milano; Carlo Barbetta, pneumologo della Ulss Veneto Orientale; Giuseppe Recchia, CEO daVinci Digital Therapeutics; Stefano Omboni, cardiologo, presidente dell’Istituto Italiano di Telemedicina e professore di cardiologia presso la Sechenov First Moscow State Medical University e Giulia Venditti, Head of Digital and Marketing di HPS – AboutPharma.

Telemedicina e terapie digitali,a che punto siamo?

Secondo quanto emerso dagli studi dell’Istituto Italiano di Telemedicina, la visita da remoto nell’ambito respiratorio ha un potenziale interessante, perché mitiga gli effetti delle riacutizzazioni della BPCO, consente di realizzare screening veloci in pazienti con asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva, agevola il controllo polmonare e del livello raggiunto con l’attività fisica che fa il paziente, permette di valutare i dati in tempo reale e fornire cure con outcome clinici migliori. Oltre a ridurre i costi sociali e sanitari, perché evita gli spostamenti dei pazienti e svuota le sale d’attesa. Ma su questo ultimo punto, oggi non è facile quantificare quanto impatti la telemedicina sulla spesa pubblica, perché analisi di costo/beneficio di lungo periodo non sono ancora state realizzate.Per far evolvere l’assistenza sanitaria occorre ripensare anche al ruolo dell’ospedale, dedicando questo luogo solo alle visite in urgenza o che non possono essere fatte da remoto e destinando il resto dei controlli alla telemedicina. In questo senso, va sostenuto il monitoraggio domiciliare di un paziente cronico, che si può fare usando sistemi come Electronic Monitoring Devices e altri wearable indossabili dai pazienti per fornire ai medici, collegati da remoto, i parametri più importanti ai fini della valutazione clinica.In questa direzione va un progetto di cui si è parlato per creare un dispositivo indossabile, una striscia elastica con accelerometro che permette di eseguire una sorta di spirometria in diretta, consentendo di individuare riacutizzazioni con un certo anticipo. Per fare tutto questo non bastano le buone intenzioni o la forza di volontà, occorre anche una chiara cornice regolatoria, normativa ed economica che favorisca lo sviluppo della medicina digitale.Un esempio ci arriva dalle terapie digitali, per le quali ci si sta muovendo proprio per definire una norma di riferimento. Nel campo respiratorio non c’è nulla, in Italia non c’è nulla, ma prima di capire in quali aree sviluppare queste terapie occorre renderle sostenibili per il sistema sanitario, definendone i criteri di rimborsabilità, un po’ come si sta facendo con la telemedicina. Per questo è stata realizzata, con la collaborazione di diverse istituzioni, un libro bianco su “Terapie Digitali, un’opportunità per l’Italia” in cui si definisce una road map a tre anni per arrivare a un quadro normativo nazionale che faciliti l’introduzione di queste terapie nel nostro Paese.

Occorre saper interpretare i dati

Per realizzare una medicina digitale efficiente occorre rafforzare l’interoperabilità dei sistemi informativi, oggi molto debole perché si continua a usare la cartella clinica in formato word, quando invece servirebbe un documento digitale da cui sia possibile estrarre e analizzare le varie informazioni. Questi dati dovrebbero essere davvero condivisibili mentre invece, come sostenuto all’evento, “chi produce il dato di solito non vuole divulgarlo”. Ma oltre ad averli disponibili, i dati vanno anche interpretati in modo corretto: la figura del Data Scientist dovrà diventare un must per ogni team multidisciplinare ospedaliero. E non dobbiamo dimenticarci della ricerca clinica, nell’ambito della quale c’è ancora molto da fare perché, come hanno sottolineato i relatori, è ancora forte la discrepanza temporale tra l’evoluzione tecnologica digitale e la evidence based medicine.

Il digital per rafforzare la comunicazione tra medico e paziente

Con il digital a fare da intermediario, la relazione tra medico e paziente potrebbe uscirne rafforzata. Il mondo delle app brulica di proposte in ambito salute, e quelle che propongono un mix tra wellness e medicina sono quelle più accreditate: oggi più che mai il paziente cerca qualcuno, o qualcosa, che non gli ricordi solo quanto sia malato, ma anche come possa vivere meglio nonostante la malattia. Il paziente è sempre più consapevole e “demanding” e oggi cerca una connessione quasi in tempo reale con il medico, ogni volta che ne ha bisogno.

La medicina digitale può essere, quindi, un valido supporto, sia per mettere al centro il paziente (Internet of Patients) sia per rafforzare la relazione con il clinico. Occorre però tener presente il digital divide ancora molto forte nella classe medica, dove la maggior parte dei professionisti ha una conoscenza minima degli strumenti digitali e per questo occorrerebbe una formazione specifica che li aiuti a capire e valorizzare le potenzialità di questo canale.

A cominciare dall’uso dei social network, che al momento i medici guardano con distacco e non ne comprendono l’utilità per comunicare con i pazienti.Diversi studi sull’uso dei social hanno messo in evidenza come la maggior parte dei giovani tra i 18 e i 24 anni si fidi di informazioni mediche condivise da altri, mentre quasi una persona su due si aspetta che il proprio medico non solo sia presente sui social, ma risponda anche in tempi brevi. In questo senso, i social network sono destinati a giocare un ruolo sempre più cruciale per mettere in comunicazione i pazienti e i medici, ma questi ultimi devono imparare a gestirli e non a subirli, pensando a una comunicazione pianificata e strutturata e lasciando da parte l’improvvisazione.

L’esperienza di Chiesi Italia

“In Chiesi Italia già nel 2015 abbiamo iniziato un processo di Digital Transformation che ha iniziato a portare i suoi frutti con la realizzazione di iniziative altamente innovative – spiega Raffaello Innocenti, Amministratore Delegato di Chiesi Italia – che rispondono alle esigenze di maggior cura e presa in carico del paziente e supporto all’attività dei clinici”. Un esempio è Tritrial, uno studio in real world che si avvale della tecnologia digitale per valutare lo stato di salute, la qualità della vita e l’aderenza terapeutica in pazienti con BPCO in trattamento con una nuova farmacoterapia, per un periodo di 12 mesi. L’utilizzo della tecnologia digitale supporta la conduzione stessa dello studio nella gestione della documentazione (consenso informato elettronico, questionari elettronici) e dei dati (eCRF, electronic Trial Master File), facilitando le attività dei ricercatori e dei pazienti e apportando benefici a livello di impatto sull’ambiente.

Un’altra iniziativa che coinvolge i clinici è la realizzazione di MSL Home, una piattaforma virtuale che permettere agli MSL (Medical Science Liaison) di gestire gli Hospital Meeting in epoca COVID-19 e di restare in contatto con i propri principali interlocutori di riferimento anche attraverso i contatti virtuali da remoto, la consultazione di materiali richiesti nel repository (video pillole, pdf interattivi, slide kit, ecc.), la partecipazione a survey. Tramite la piattaforma è possibile, inoltre, attivare su richiesta dei propri principali interlocutori di riferimento Virtual Multi-centric Hospital Meetings che coinvolgono più centri ospedalieri, favorendo in tal modo il network e la discussione scientifica.

Un’altra iniziativa messa in essere da Chiesi è una piattaforma per gli IIT (Investigator Initiated Trials) per facilitare la ricerca indipendente nelle aree di interesse. Piattaforma a cui può fare riferimento, per cercare di ottenere sovvenzioni, il ricercatore che si interessa di problematiche inerenti all’area respiratoria (in primo luogo, asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), e altre malattie respiratorie croniche) come anche le altre aree terapeutiche. “Come azienda – conclude Innocenti – abbiamo fatto i nostri ‘piccoli’ passi, ma come evidenziato dalla comunità medico-scientifica coinvolta in questo Digital Health, ancora molto si deve fare e, per riuscire a raggiungere i risultati necessari nel campo della medicina digitale è fondamentale una chiara cornice regolatoria, normativa ed economica”.

