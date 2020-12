L’Ue si siede al tavolo con Novavax per avviare i negoziati sul vaccino anti-Covid

Si ragiona su 200 milioni di dosi di prodotto

La Commissione europea cerca il settimo contratto per il vaccino anti-Covid. Stavolta a sedersi al tavolo delle trattative è la società Novavax, una delle prime a essersi messa al lavoro. Sul tavolo, la discussione verte sul prezzo e sul quantitativo che dovrebbe aggirarsi intorno alle 200 milioni di dosi.

L’avvio dei negoziati

Sarebbero 100 più 100 milioni le dosi che l’Ue incasserebbe dalla società qualora si dovesse giungere a un accordo. Non sarà una cosa immediata e ci vorranno settimane se non mesi per arrivare a un dunque. Allo stato attuale l’esecutivo comunitario non ha nemmeno troppa fretta di arrivare a una conclusione dei negoziati. Ha già chiuso sei contratti AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, CureVac, Moderna e Sanofi-Gsk mettendosi in tasca quasi due miliardi di dosi (calcolo che comprende anche le opzioni previste dai singoli contratti) e non c’è una necessità cogente di chiuderne un settimo.