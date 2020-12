Servizi alla sanità, Cdp supporta la crescita di Gpi con un finanziamento da 10 milioni

Le risorse saranno utilizzate per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, previsti nel Piano Industriale del Gruppo trentino

Cassa depositi e prestiti al fianco di Gpi. L’istituto finanziario controllato dal Ministero dell’economia ha confermato il piano di sviluppo della società quotata sul mercato Mta che sviluppa sistemi informativi e servizi per la sanità sociale. Secondo quanto riporta una nota diffusa da Cpd, è stato stipulato un contratto di finanziamento da 10 milioni di euro con durata di 60 mesi assistito dalla Garanzia Italia si Sace. Le risorse saranno utilizzate per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, previsti nel piano industriale del Gruppo trentino.

Supporto informatico alla sanità

Gpi è partner di riferimento per software, tecnologie e servizi dedicati alla sanità, al sociale e alla pubblica amministrazione. “In questo anno così particolare abbiamo compreso quanto la sostenibilità dei sistemi sanitari sia strettamente collegata alla tenuta economica e sociale dei Paesi, a livello mondiale”, ha commentato Fausto Manzana, amministratore delegato e presidente del gruppo Gpi. “Per rendere sostenibili i sistemi sanitari, mantenendo o persino migliorando la qualità dei servizi erogati, occorre innovare i modelli di gestione di assistenza e cura. Grande è il contributo che tecnologia, ricerca e sviluppo possono dare in questo contesto: il nostro Gruppo già lavora su aree di innovazioni strategiche, quali deep learning, machine learning, e reti neurali, sviluppo di algoritmi cognitivi/predittivi.

La strategia

Negli anni Gpi è cresciuto grazie a significativi investimenti sia in acquisizioni e fusioni strategiche, in Italia e all’estero, sia in ricerca e sviluppo, grazie anche alle numerose partnership con le principali università e centri di ricerca italiani per trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being. La mission dell’azienda è realizzare soluzioni all’avanguardia per rendere i sistemi sanitari sostenibili e migliorare la qualità della vita delle persone.

Le voci

Paolo Calcagnini, vice-direttore generale e chief business officer Cdp: ’’Per Cdp continuare a supportare la crescita di eccellenze italiane come Gpi, società leader nel settore dell’IT per la sanità e la pubblica amministrazione, rappresenta motivo di orgoglio e soddisfazione. Gpi, oltre ad essere presente nel territorio nazionale, vanta una presenza capillare in più continenti, grazie alla sua capacità di offrire al mercato soluzioni informatiche e consulenziali efficienti ed innovative”.

Simonetta Acri, chief mid market officer di Sace, ha commentato: “Attraverso garanzia italia sosteniamo le imprese italiane in questo momento di particolare difficoltà, consentendo l’accesso alla liquidità necessaria per fronteggiare l’emergenza ed i nuovi costi operativi ad essa associati. Ci fa particolarmente piacere sostenere in questo caso un’azienda come Gpi, un campione nazionale nel settore It e sanitario che ha deciso di puntare su un piano industriale ambizioso focalizzato su innovazione e ricerca e sviluppo, leve indispensabili per garantire la competitività, non solo di un’azienda, ma di tutto un territorio e del sistema paese. In particolare Sace rimarrà al fianco di Gpi anche nel suo percorso internazionale, trattandosi di un’eccellenza che sta portando esperienza e competenza italiana in tutto il mondo, generando nuova crescita per il Paese e permettendo di guardare con maggior ottimismo al domani”.