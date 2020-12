Hiv, la Commissione europea autorizza un regime terapeutico a lunga durata

L'esecutivo Ue ha dato l'ok a cabotegravir (iniezione e compresse) di ViiV Healthcare in combinazione con rilpivirina (iniezione e compresse) di Janssen per il trattamento dell’infezione da Hiv-1 in adulti virologicamente soppressi

Buone nuove nella lotta all’Hiv. La Commissione europea ha dato via libera all’immissione in commercio di un regime terapeutico a lunga durata grazie alla collaborazione di due aziende, ViiV Healthcare e Janssen.

Formulazione

L’esecutivo Ue ha valutato i dati di cabotegravir (iniezione e compresse) in combinazione di ViiV con rilpivirina (iniezione e compresse) di Janssen per il trattamento dell’infezione da Hiv-1 in adulti virologicamente soppressi. L’iniezione di cabotegravir è indicata, in combinazione con l’iniezione di rilpivirina, per il trattamento dell’infezione con un regime antiretrovirale stabile senza attuali o precedenti evidenze di resistenza virale, e nessun precedente fallimento virologico con agenti della classe NNRTI e INI. Questa autorizzazione significa che per la prima volta le persone che vivono con Hiv in Europa possono ricevere un trattamento iniettabile a lunga durata d’azione che elimina, dopo l’iniziale fase di trattamento per via orale, la necessità di assumere quotidianamente le compresse orali.

L’autorizzazione

L’autorizzazione all’immissione in commercio in Europa, che segue quella dell’ente regolatorio Health Canada, si basa sugli studi registrativi di gase III ATLAS (Antiretroviral therapy as long-acting suppression), FLAIR (First long-acting injectable regimen) e ATLAS-2M, che hanno incluso oltre 1.200 partecipanti in 16 Paesi.