STM Pharma Pro, la logistica su misura guarda a nuovi mercati

L’azienda di Petrone Group si propone come partner per le aziende healthcare in cerca di soluzioni personalizzate e flessibili per la Supply Chain, anche per la gestione del farmaco a uso sperimentale (IMP). Dopo l’apertura di una filiale negli Usa, lavora a nuove opportunità in Europa e nel resto del mondo. Dal numero 184 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON STM PHARMA PRO

Soluzioni su misura per la logistica delle aziende healthcare, grazie a un partner flessibile, con forti radici italiane e uno sguardo sempre più rivolto all’internazionalizzazione. STM Pharma Pro è una società di Petrone Group che offre una gamma completa e integrata di servizi per la Supply Chain nel settore farmaceutico, dei dispositivi medici e della salute in generale. Con una specializzazione nella gestione del farmaco a uso sperimentale (IMP) per i trials clinici, a cui è stata dedicata una divisione ad hoc, dopo aver incorporato a giugno 2019 Euromed CSS.

“Con la fusione del 2019 abbiamo unito attività prettamente logistiche a quelle legata alla parte clinica. Lo abbiamo fatto – spiega Pierluigi Petrone, Ceo di Petrone Group e presidente di STM Pharma Pro – per avere un’azienda più snella e agile, capace di offrire un ampio ventaglio di servizi in outsourcing. Oggi anche le aziende farmaceutiche lavorano per essere più snelle e si guardano intorno per l’outsourcing di diverse attività. In STM Pharma Pro possono trovare un partner di valore, inserito all’interno di un gruppo che abbraccia più servizi”.

Petrone Group è una holding di circa 30 aziende impegnate su fronti diversi, dalla distribuzione per nome e per conto al procurement per le sperimentazioni cliniche, fino al packaging secondario. “STM Pharma Pro – continua Petrone – rientra nella divisione pharma del gruppo, seguita da Gianpiero De Mestria, proprio nell’ottica di armonizzare connessioni e processi tra le aziende che offrono servizi per il mondo farmaceutico. Ogni singolo ingranaggio del gruppo fa parte di un ingranaggio più grande”.

L’internazionalizzazione

In Italia STM Pharma Pro è presente con quattro piattaforme operative: tre in Lombardia e una in Campania. Tramite questi depositi distribuisce prodotti in tutto il territorio nazionale e all’estero. “Siamo un’azienda al 100% a capitale italiano e lo dico con orgoglio. Ma – spiega ancora Petrone – ci stiamo sempre più internazionalizzando. Già dal 1998, in realtà, abbiamo una filiale a Barcellona e dal 2002 una filiale a Dublino. Ad agosto di quest’anno si è unita una terza filiale logistica, stavolta negli Stati Uniti, con sede nel New Jersey. Ora stiamo guardando al mercato europeo per trovare alleanze per allargare il nostro network. Inoltre, molte aziende ci stanno chiedendo una presenza più capillare in alcuni Paesi”.

A confermare questa apertura verso nuovi mercati è Monica Mutti, amministratore delegato della Divisione Logistica di STM Pharma Pro, approdata in azienda il primo marzo 2020. “Guardiamo all’internazionalizzazione – spiega Mutti – come a una sfida necessaria, anche per andare incontro alle esigenze dei clienti che sempre più cercano aziende in grado di rispondere con un approccio internazionale alle esigenze distributive, anche in relazione a quello che è il contesto. Brexit, ad esempio, pone le aziende davanti alla necessità di trovare soluzioni che fino a qualche anno fa non erano contemplabili. Covid, invece, ci ha insegnato la necessità di adattare rapidamente farmaci confezionati per alcuni Paesi così da poterli distribuire in altri”.

In questo contesto, STM Pharma Pro, che finora ha lavorato per lo più sul territorio italiano, sta tessendo nuove relazioni con aziende interessate ad una distribuzione non solo locale: “Ci stiamo confrontando con diverse realtà, soprattutto extra-Ue, che vorrebbero in Europa un punto di distribuzione unico localizzato in Italia, collegato attraverso i nostri porti, per portare principi attivi e prodotti finiti nei mercati di Francia, Germania, Austria, Spagna e Grecia”, sottolinea Mutti.

L’azienda cresce

In linea con la strategia di crescita perseguita in questi anni, Petrone Group ha messo a disposizione di STM Pharma Pro un investimento per una nuova struttura logistica di 14mila metri quadrati a Grezzago, nel milanese, che si aggiunge a una piattaforma già presente nello stesso comune. “Già operativo per metà dello spazio previsto, questo nuovo magazzino sarà pienamente disponibile nel primo trimestre del 2021. Il Gruppo – fa notare Mutti – ha confermato questo investimento in piena pandemia”

Servizi “su misura”

Mutti lavora da oltre vent’anni nella logistica farmaceutica e cosmetica. “In STM Pharma Pro – racconta – ho trovato una value proposition che si fonda su personalizzazione del servizio e flessibilità, che sono due pillars indispensabili per la logistica distributiva. Un iter decisionale corto e le sinergie con le altre aziende del gruppo rappresentano un valore aggiunto”.

“Personalizzazione” è una parola chiave per i servizi offerti da STM Pharma Pro. “Parliamo della capacità di adattarsi alle singole esigenze dei clienti”, spiega Mutti, citando due esempi: “Il primo riguarda la serializzazione, che in Italia entrerà in vigore solo a partire dal 2025. Un nostro cliente ha deciso di introdurre subito questo tipo di tracciabilità e noi siamo già attrezzati per farlo. Il secondo, invece, riguarda un cliente che ci ha chiesto l’applicazione di un QR Code su ogni singola spedizione. Questi sono servizi a valore aggiunto, che noi personalizziamo, pensandoli e gestendoli insieme al cliente”.

Altra parola chiave è “rapidità”. L’esempio di Covid-19 è il più calzante: “La pandemia – prosegue Mutti – ci ha costretti a rivoluzionare i nostri processi operativi, a trovare soluzioni in tempi rapidissimi, garantendo continuità di servizi e salute degli operatori. La nostra azienda è stata capace di rispondere con flessibilità e capacità di adattamento”. Per diverse aziende che hanno nel loro portfolio terapie utilizzate in ambito Covid, STM Pharma Pro ha gestito prodotti che, per essere distribuiti nel nostro Paese, devono prima essere lavorati in area GMP (Good manufacturing practice). Un esempio che rende ancora più evidente l’interconnessione tra le due aree dell’azienda: da un lato la logistica, dall’altro il confezionamento in GMP e la gestione dei farmaci usati nei trials clinici (IMP).

Supporto alla ricerca clinica

Già alla guida di Euromed CSS, Marina Farina è l’amministratore delegato della Divisione IMP di STM Pharma Pro. “Nel 2019 abbiamo unito due aree, logistica e farmaco sperimentale, che a un primo sguardo potrebbero sembrare lontane. Subito – sottolinea Farina – abbiamo realizzato la lungimiranza di questa intuizione. Le attività dell’area GMP vengono così utilizzate meglio a supporto delle attività GDP dell’area logistica. Non solo quindi per quanto riguarda la gestione del farmaco sperimentale, ma anche per una serie di processi come può essere il ri-confezionamento di un medicinale”. L’azienda è autorizzata anche alla gestione di stupefacenti impiegati negli studi clinici e cannabis terapeutica.

La sinergia tra logistica e attività di supporto alla ricerca clinica ha dato prova, con la pandemia, di un importante valore aggiunto: “L’emergenza ci ha ricordato – prosegue Farina – l’importanza di poter realizzare nello stesso contesto l’adattamento al mercato italiano di una confezione proveniente dall’estero e il servizio di logistica per la distribuzione. La sinergia di tutte queste attività, realizzate nella stessa area, a pochi metri di distanza l’una dell’altra, ci ha permesso di velocizzare il lavoro e di potenziare la nostra capacità di rispondere alle esigenze delle distribuzione, che sempre più stanno crescendo in questo momento delicato”. Anche la Divisione IMP guarda fuori dai confini nazionali. “Già adesso oltre il 30% della nostra attività riguarda clienti localizzati all’estero. Con la gestione del farmaco sperimentale – sottolinea Farina – siamo molto attivi a livello internazionale, non solo in Europa. Siamo autorizzati anche per gli Stati Uniti e l’Australia”. Fra le attività di Petrone Group, il procurement per gli studi clinici ha rafforzato la vocazione internazionale, consentendo a STM Pharma Pro di acquisire su altri mercati farmaci destinati ai trial.

In collaborazione con STM Pharma Pro