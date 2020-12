Carcinoma uroteliale, dal Chmp (Ema) parere positivo all’uso di avelumab

Il Comitato per i medicinali per uso umano ha espresso un parere positivo raccomandando l’approvazione del farmaco come monoterapia nel trattamento di mantenimento in prima linea dei pazienti adulti con questa malattia

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha espresso un parere positivo raccomandando l’approvazione di avelumab come monoterapia nel trattamento di mantenimento in prima linea dei pazienti adulti con carcinoma uroteliale (UC, urothelial carcinoma) localmente avanzato o metastatico liberi da progressione a seguito di chemioterapia a base di platino. Il parere positivo del Chmp sarà ora riesaminato dalla Commissione Europea la cui decisione è attesa a inizio 2021.

Gli studi

Il parere si basa sui risultati positivi dello studio clinico di fase III Javelin Bladder 100, i cui dati sono stati pubblicati a settembre sul The New England Journal of Medicine. Avelumab è l’unica immunoterapia ad aver aumentato in modo significativo la sopravvivenza globale (overall survival) nel trattamento del carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico nel setting di prima linea di uno studio di fase III.

“In Europa i pazienti che convivono con un carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico hanno un urgente bisogno di maggiori opzioni di trattamento che abbiano le potenzialità di farli vivere più a lungo”, ha dichiarato Chris Boshoff, Chief development officer di oncologia del Pfizer global product development. “I risultati sulla sopravvivenza globale di Javelin bladder 100 mostrano come i benefici potenziali dell’approccio di mantenimento di prima linea con avelumab rappresentino un miglioramento significativo per i pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico”.

L’incidenza della patologia

Il tumore della vescica è il decimo tumore più comune al mondo. Solo in Europa ogni anno circa 200 mila pazienti ricevono una diagnosi di tumore alla vescica e più di 60 mila pazienti muoiono a causa di questa neoplasia, nonostante i trattamenti disponibili. Il carcinoma uroteliale, che rappresenta circa il 90% di tutti i tumori della vescica, diventa più difficile da trattare man mano che avanza, diffondendosi attraverso gli strati della parete della vescica.4,5 Per i pazienti con un carcinoma uroteliale avanzato, il tasso di sopravvivenza a cinque anni è del 5%. Circa il 4% dei pazienti con tumore alla vescica riceve la diagnosi quando la neoplasia è progredita a una condizione avanzata.

“Avelumab è l’unico trattamento immunoterapico ad aver dimostrato in un setting di prima linea la capacità di aiutare a vivere più a lungo i pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico”, ha dichiarato Danny Bar-Zohar, global head of development del business biofarmaceutico di Merck KGaA, Darmstadt, Germania. “Oggi, grazie a questo parere favorevole, abbiamo fatto un grande passo avanti in Europa verso la possibilità di offrire una nuova opzione terapeutica che potrebbe cambiare il paradigma di trattamento per i pazienti.”