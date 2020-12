Covid-19, via libera di Aifa al vaccino Pfizer-BioNTech

L'Agenzia italiana del farmaco ha dato l'ok all'immissione in commercio in Italia per il vaccino contro il coronavirus sviluppato delle due aziende farmaceutiche

Via libera dall’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer-Biontech. L’annuncio in una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palù, e del direttore generale Nicola Magrini.

Al via il 27 dicembre

“Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. È ancora dura -ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza – ma ora abbiamo un’arma in più. Forza”.

Vaccino sicuro

Il vaccino potrà essere somministrato anche a persone immunodepresse o donne in gravidanza e durante l’allattamento ed è stato approvato dai 16 anni in su. “Non sono richieste accortezze particolari per sottopopolazioni specifiche né per anziani o immunodepressi, inclusi chi ha problemi di coagulazione del sangue o sanguinamento. Anche per la gravidanza e allattamento, che si era detto potessero essere controindicazioni assolute, non lo sono, perché anche in questo caso i benefici superano i rischi” ha spiegato Magrini. “Oggi è disponibile un vaccino con un margine di sicurezza elevatissimo, intorno al 95%” ha sottolineato Palù.