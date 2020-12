Immuno-oncologia, Merck avvia un’intesa con Janux per sviluppare nuove terapie

L'accordo ha l'obiettivo di sviluppare, scoprire e commercializzare immunoterapie a base di T Cell engager per il trattamento del cancro, sfruttando la tecnologia proprietaria della società californiana

Janux Therapeutics ha annunciato una collaborazione strategica insieme a Merck, conosciuta come Msd al di fuori di Stati Uniti e Canada, per sviluppare, scoprire e commercializzare immunoterapie a base di T Cell engager per il trattamento del cancro. L’obiettivo della collaborazione è utilizzare la tecnologia proprietaria di Janux (TRACTr) per progettare nuovi candidati farmaci contro due bersagli cancerogeni selezionati da Merck.

L’accordo

In seguito ai termini dell’accordo, Merck ha ricevuto la licenza esclusiva mondiale per produrre e sviluppare la proprietà intellettuale frutto di tale collaborazione. In cambio, secondo quanto riporta una nota diffusa dalle due società, avrà diritto a una serie di royalties sulle vendite di qualsiasi prodotto derivato dalla collaborazione (fino a un massimo di 500 milioni di dollari). Merck finanzierà ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito della collaborazione.

La tecnologia

T Cell engager sono una classe emergente di immunoterapie che si legano a una cellula tumorale e reclutano le cellule T di un paziente per sradicare le cellule tumorali. Le tecnologie precedenti sono limitate da tossicità limitanti la dose, scarsi profili farmacocinetici e un’efficacia attenuata.

Tuttavia, la tecnologia proprietaria di Janux è progettata per superare questi limiti integrando l’attivazione specifica del tumore con la farmacocinetica crossover per produrre le migliori terapie coinvolgenti delle cellule T della categoria. Negli studi preclinici, i farmaci candidati Janux TRACTr hanno dimostrato un’efficacia antitumorale comparabile rispetto agli stimolatori di cellule T standard, ma mancano delle responsabilità associate relative al rilascio di citochine, tossicità dei tessuti sani o attivazione immunitaria sistemica.

Il contributo di Janux

“In Janux, abbiamo sviluppato una tecnologia per progettare i migliori T cell engager che sono potenti e altamente specifici per il tumore, il che è essenziale per una risposta immunitaria che uccide le cellule tumorali ma risparmia i tessuti sani”, ha dichiarato David Campbell, presidente e ceo di Janux Therapeutics. “La collaborazione con Merck, leader mondiale nell’immuno-oncologia, ci fornisce importanti competenze e risorse per lo sviluppo di terapie t cell engager di prossima generazione che faranno funzionare l’immunoterapia per più malati di cancro”.