Farmaci, nel 2020 bandite gare per 4,3 miliardi tramite il sistema d’acquisto di Consip

Il valore delle gare di acquisto dei medicinali bandite attraverso lo Sdapa farmaci è cresciuto rispetto allo scorso anno del 155%. A ricorrere maggiormente a tale strumento sono le amministrazioni regionali

Nel 2020 il valore delle gare di farmaci bandite dalla Pubblica amministrazione attraverso lo Sdapa Farmaci (Sistema dinamico d’acquisto della Pa) di Consip ha raggiunto quota 4,3 miliardi di euro. Il dato segna una crescita del 155% rispetto al 2019. È frutto di oltre 50 appalti specifici, in cui rientrano anche le recenti pubblicazioni di due nuove gare della Regione Umbria (60 milioni di euro, per il fabbisogno regionale di farmaci) e della Regione Friuli Venezia Giulia (appalto da 120 milioni di euro per un accordo quadro, con diversi operatori economici per la fornitura di farmaci). Nel complesso, è aumentato di sei volte l’acquisto di farmaci per i reparti di terapia intensiva, e del 25% per le dosi di vaccini antinfluenzali. A comunicare i numeri è una nota ufficiale diffusa da Consip, la centrale di acquisti della pubblica amministrazione.

Chi ne usufruisce di più

A ricorrere maggiormente allo Sdapa farmaci sono le amministrazioni regionali, per lo svolgimento di procedure in forma aggregata (come nel caso della Regione Umbria) e per stipulare convenzioni o accordi quadro che consentono alle strutture sanitarie di scegliere fra diversi fornitori (come nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia).

Cos’è lo Sdapa

Lo Sdapa è lo strumento di negoziazione messo a disposizione da Consip nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pa per l’approvvigionamento di prodotti farmaceutici destinati alle strutture del Ssn. A oggi consente di acquistare oltre 6.500 prodotti farmaceutici, inclusi i farmaci salvavita, gli antineoplastici, i farmaci biologici e i vaccini.

I numeri

Tra i dati e fatti significativi registrati nel 2020 si segnalano:

l’acquisizione di oltre 2 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale per il fabbisogno di 6 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Umbria) pari a +25% rispetto al dato 2019

il supporto fornito alla PA nell’emergenza Covid, testimoniato dall’incremento di oltre 6 volte rispetto al 2019 dell’acquisto di farmaci per i reparti di terapia intensiva, per un importo complessivo di 43,4 milioni di euro.

Sistema dinamico di acquisizione

I dati evidenziano l’apprezzamento della Pa verso il Sistema dinamico di acquisizione, che consente di negoziare in autonomia gare sopra e sottosoglia comunitaria in maniera rapida e semplificata, grazie alla standardizzazione delle procedure e della documentazione di gara, alla semplificazione delle modalità di partecipazione per le imprese, alla significativa riduzione dei tempi di gestione della gara e di valutazione delle offerte per le amministrazioni, nonché a una maggiore concorrenzialità della procedura.