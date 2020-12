Acquisizioni e fusioni del 2020

Dal farma al biotech passando per il medtech, alcune delle più importanti operazioni (miliardarie) degli ultimi 12 mesi. Roche (analista di Global Data): "Le grandi intese ci saranno anche nel 2021"

Il 2020 non è stato solo Covid. C’è stato molto altro nel mondo delle imprese farmaceutiche con numerose operazioni di fusione e acquisizione di peso. Si è chiuso l’accordo Elanco-Bayer, è stata definita l’intesa Allergan-Abbvie ed è nata Viatris nel mondo dei generici. Un anno intenso in cui i giganti hanno inciso profondamente sul mercato. Come ogni fine anno AboutPharma and Medical Devices ripercorre le operazioni M&A che ritiene più rilevanti sia per impatto strategico che per valore economico.

Accordi di impatto

L’anno è iniziato con una conferma. La Commissione europea il 10 gennaio ha dato il via libera all’acquisizione di Allergan da parte di Abbvie per un contratto da 63 miliardi di dollari. La chiusura dell’accordo c’era già stata nel luglio 2019, ma mancavano ancora dei passaggi per ufficializzare il tutto (la comunicazione ultima in questo senso è arrivata a maggio). Altro pezzo del tassello M&A 2020 è arrivato da un’altra operazione avviata negli anni precedenti. Ad aprile avviene ufficialmente la fusione tra Takeda e Shire dando vita a un gigante con un fatturato mondiale aggregato di oltre 30 miliardi di dollari. Altra vicenda conclusasi nell’anno uscente è stata quella relativa a Elanco-Bayer Animal Health con l’ufficialità il 3 agosto (valore totale dell’accordo, sette miliardi di dollari). Ma se si parla di nuove realtà non si può non citare la fusione tra Mylan e Upjohn di Pfizer dando vita a Viatris, nuovo soggetto imprenditoriale del mondo dei farmaci generici. Chiude l’anno la maxi-acquisizione di Alexion da parte di Astrazeneca per 39 miliardi di dollari.

Voci di corridoio e Opa

Il 2020 si può ricordare anche per altri due fattori. Il primo riguarda le voci di corridoio che si erano fatte molto insistenti a maggio e che volevano una fusione tra AstraZeneca e Gilead. Le due aziende, stando ad alcune fonti di Bloomberg dell’epoca, aveva avuto una serie di contatti per valutare la fattibilità dell’operazione, ma, alla data attuale, niente si è mosso alla luce del sole e non è stato ufficializzato nulla. Quando se ne parlò, si vociferava un accordo del valore di oltre 200 miliardi di dollari. Il secondo fattore riguarda più da vicino l’Italia. Infatti la biotech nostrana Molmed era stata adocchiata dalla giapponese Agc che aveva proposto un’Offerta pubblica di acquisto (Opa). La proposta di Agc era partita in piena quarantena. A marzo è arrivata la richiesta di Opa e il Cda di Molmed, riunitosi il 16 marzo, dà il suo benestare. A breve è seguito anche l’ok di Fininvest, principale azionista di Molmed (23,13%) e quello di Consob. Poco dopo la proposta è intervenuto il Governo italiano con una Golden Power per chiedere ferree garanzie mettendo in stallo il dialogo fino al 7 giugno. Dopo un mese, il 10 luglio, Agc comunica che intende comunque proseguire con l’Opa.

Gli accordi del medtech

Per quanto riguarda gli accordi nel medtech ci sono state intese interessanti e molto robuste da un punto di vista economico (si darà conto degli accordi di cui è nota la cifra di contratto). La più corposa è quella tra Teladoc Health e Livongo (entrambe statunitensi) in ambito telemedico. L’esborso dello scorso agosto per l’acquisizione è stato notevole, 18,5 miliardi di dollari. Al secondo posto c’è l’affare della tedesca Siemens Healthineers con l’americana Varian in ambito radio-oncologico. Accordo totale per 16,4 miliardi di dollari. Nell’ipotetica graduatoria, la medaglia di bronzo va alla statunitense Thermo Fisher scientific che a marzo ha pagato 11,5 miliardi di euro per la diagnostica molecolare dell’olandese Qiagen. Infine si segnalano anche Illumina (Usa) che compra la connazionale Grail in ambito test diagnostici del cancro con la biopsia liquida (otto miliardi di dollari) e l’olandese Philips che si porta a casa un sistema di monitoraggio pazienti da Bio Telemetry (Usa) per 2,8 miliardi di dollari.

M&A in crisi per Covid? Forse no

Secondo alcuni dati di Global Data, compagnia di analisi di mercato internazionale, al primo dicembre 2020 le acquisizioni e fusioni nel mondo biofarmaceutico hanno visto un calo di “solo” il 13% rispetto all’anno precedente. Un totale 262 miliardi di dollari contro i 228 di quest’anno. Ciò renderebbe il 2020 il secondo anno più importante per operazioni di questo tipo nell’ultimo lustro. “Le biofarmaceutiche continuano a utilizzare le M&A come fonte di innovazione e sviluppo preferendo acquisire le biotech innovative poiché i rischi e i costi della ricerca e sviluppo interni sono eccessivi”, ha spiegato Madeleine Roche, Pharma analyst di Global Data. Roche fa poi l’esempio dell’ultimo colpo di Astrazeneca e dei quasi 40 miliardi sborsati per Alexion. “È chiaro che i grandi accordi continueranno e ci aspettiamo che il 2021 potrà essere un altro anno di grandi intese al di là della quantità che potrebbe calare”.