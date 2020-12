Comunicazione medico-scientifica, in partenza un master all’Università di Firenze

Il via è previsto per il 15 gennaio. Valido per l'anno accademico 2020-2021 il corso avrà una durata di 11 mesi e non è rivolto solo a studenti laureati, ma anche a professionisti della salute, della ricerca biomedica e dei servizi sanitari

Il 15 gennaio 2021 partirà all’Università di Firenze un master consulenziale di primo livello in comunicazione medico-scientifica e dei servizi sanitari. Il corso è a numero chiuso e prevede un minimo di 10 studenti e un massimo di 30.

Il corso

Valido per l’anno accademico 2020-2021, il corso avrà una durata di 11 mesi e non è rivolto solo a studenti laureati che aspirano a lavorare nel settore della comunicazione medico-scientifica e sanitaria, ma anche a professionisti della salute, della ricerca biomedica e dei servizi sanitari che sono interessati ad acquisire o aggiornare le competenze in questo ambito. Il master si caratterizza come un percorso formativo consulenziale che può fornire supporto a organizzazioni e imprese che intendono realizzare veri e propri progetti di comunicazione. A coordinare il corso sarà il prof. Luca Toschi a cui si affiancheranno, nel comitato ordinatore Felice Petraglia, Marco Carini e Francesco Annunziato.

Gli obblighi dei partecipanti

La frequenza delle attività formative è obbligatoria per il 70% delle ore totali previste. Previsti esami intermedi e un tirocinio finalizzato a fornire le basi per la ideazione e realizzazione di un progetto di comunicazione. Per questo motivo, il tirocinio e il project work correlato hanno l’obiettivo di fornire ai corsisti gli strumenti per lo sviluppo di un vero progetto di comunicazione che risponda ai bisogni delle organizzazioni, aziende e associazioni partner del master. Al termine del percorso di studi è prevista una prova finale consistente nella presentazione del project work che ogni studente deve realizzare durante l’intera durata del master.