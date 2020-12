Big pharma dimezza il prezzo dei farmaci per entrare nel mercato cinese

AstraZeneca, Gsk e BeiGene hanno concordato di ridurre in Cina i prezzi di una serie di farmaci innovativi di loro produzione, in media del 50,6%, con l’obiettivo di ottenere la copertura del fondo assicurativo nazionale

Alcuni grandi produttori di farmaci, tra cui AstraZeneca, Gsk e BeiGene, hanno concordato di ridurre in Cina i prezzi di una serie di farmaci innovativi di loro produzione, in media del 50,6%, con l’obiettivo di ottenere la copertura del fondo assicurativo nazionale. A riportarlo è un articolo di Bloomberg, citando una nota della National healthcare security administration (l’agenzia governativa cinese), secondo cui il taglio è stato del 10% inferiore rispetto all’anno precedente (quando si era attestato intorno al 61%), a causa del calo dei profitti legati alla vendita di tali farmaci.

Si tratta di un totale di 119 nuove terapie – che trattano di tutto, dalle malattie polmonari e il diabete ai tumori e al lupus – aggiunte per la copertura dalla rete di sicurezza medica gestita dallo stato dopo lunghe trattative, secondo quanto riporta la Nhsa.

Il secondo mercato più grande al mondo

Il taglio medio dei prezzi è di 10 punti percentuali in meno rispetto allo scorso anno, un sollievo per i produttori di farmaci sia nazionali che esteri, che hanno visto i loro profitti erosi dalla spinta di Pechino a ridurre i costi sanitari. Le aziende in questione spingono per inserire i loro trattamenti nella lista anche con forti sconti per avere accesso al mercato farmaceutico cinese, il secondo più grande del mondo.

Vantaggi per i pazienti

I pazienti in Cina dovrebbero pagare solo una piccola parte del costo di questi farmaci di tasca propria poiché la parte del leone del conto sarà pagata dal fondo nazionale di assicurazione medica cinese da 2,44 trilioni di yuan (373 miliardi di dollari), che copre più di 95% degli 1,4 miliardi di persone del paese. L’elenco è stato aggiornato ogni anno con nuove voci dal 2017, quando Pechino ha accelerato la sua campagna per portare i migliori farmaci alla sua classe media in crescita nel modo più rapido ed economico possibile.

In totale, riporta ancora Bloomberg, i pazienti cinesi possono ora avvalersi dell’assicurazione statale per pagare 2.800 farmaci. Pechino è anche riuscita a tagliare i prezzi di oltre il 40% in media per 14 farmaci le cui vendite annuali superano il miliardo di yuan ciascuna. La nuova versione dell’elenco di rimborso per farmaci medici sarà effettiva dal 1 marzo.

I nuovi farmaci

I farmaci che sono entrati nella lista più recente includono una terapia antitumorale di AstraZeneca. Anche il primo farmaco contro il cancro proveniente dalla Cina a ricevere l’approvazione della Food and Drug Administration degli Usa, sviluppato da BeiGene con sede a Pechino, è entrato nella lista.

Due farmaci di Glaxo, che trattano rispettivamente il lupus e l’ipertensione nei polmoni, hanno fatto il loro ingresso nella lista. Altre terapie di punta delle multinazionali erano un farmaco per il diabete di Novo Nordisk, un medicinale per la broncopneumopatia cronica ostruttiva sviluppato da Astra e una terapia per la colite ulcerosa di Takeda.

Le ultime ammissioni includono popolari terapie immunitarie contro il cancro conosciute come inibitori del PD-1, trattamenti contro il cancro che utilizzano il sistema immunitario del corpo per combattere i tumori – una priorità per Pechino dato che la Cina ha circa 4 milioni di nuovi malati di cancro ogni anno. Tali trattamenti includevano quelli sviluppati dalle società cinesi BeiGene, Jiangsu Hengrui Medicine e Shanghai Junshi Biosciences

Trattamenti per Covid-19

L’elenco evidenzia anche i trattamenti per Covid-19, come gli antivirali ribavirina e arbidolo, sebbene la Cina abbia ampiamente contenuto le fiammate dopo che l’epidemia di un anno fa a Wuhan è stata portata sotto controllo.

Non è noto quanto sia profondo un taglio che le aziende hanno impegnato per le terapie individuali. La National Healthcare Security Administration in passato ha raggiunto accordi con alcuni produttori di farmaci per trattenere i dettagli delle riduzioni di prezzo.

Concorrenza cinese

Per i produttori di farmaci stranieri, la concorrenza in Cina ha comportato notevoli sacrifici. Nuovi farmaci sono spesso introdotti sul mercato cinese a prezzi inferiori a quelli venduti in Occidente, ma devono ancora affrontare la concorrenza di una legione crescente di aziende biotecnologiche cinesi che sviluppano farmaci simili che possono essere venduti a un prezzo inferiore.

Anche i vecchi farmaci delle aziende farmaceutiche globali che non sono brevettati subiscono riduzioni di prezzo. In una campagna nazionale separata in cui gli ospedali pubblici cinesi acquistano all’ingrosso farmaci generici, i prezzi si riducono fino al 90%.