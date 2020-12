Genomica, 23andMe chiude un round da 80 milioni di dollari

A guidare il finanziamento sono stati i fondi di venture capital Sequoia Capital e New View Capital. Fino a oggi, la società ha raccolto 791 milioni di dollari. I nuovi capitali serviranno a consolidare i processi aziendali

23andMe ha raccolto oltre 80 milioni di dollari in equity grazie a un round di finanziamento guidato dai fondi di venture capital Sequoia Capital e New View Capital. Fino a oggi, la società ha raccolto 791 milioni di dollari. Quest’ultimo finanziamento (Series F) servirà a consolidare i processi aziendali, secondo quanto affermato dal portavoce Andy Kill, come riporta Bloomberg.

Test del Dna innovativo

Le aziende di genomica come 23andMe hanno contribuito a trasformare il test del Dna ricreativo in un fenomeno diffuso, considerato che oltre 12 milioni di clienti hanno utilizzato questa tipologia di test per conoscere il proprio patrimonio genetico. L’azienda, riporta ancora il sito di informazione finanziaria americano, avrebbe tagliato il 14% dei suoi posti di lavoro all’inizio di quest’anno a causa del rallentamento delle vendite dei suoi servizi.

Come si è mossa 23andMe

Negli ultimi anni, 23andMe ha iniziato a lavorare per sviluppare terapie basate sulla ricerca delle informazioni genetiche fornite dai suoi clienti. Ad esempio, l’azienda ha utilizzato i suoi dati per trovare differenze genetiche che possono influire sulla suscettibilità di una persona al Covid-19.

In passato, grandi gruppi farmaceutici hanno investito in questa realtà. Tra queste c’è Gsk, che a luglio 2018 ha sottoscritto una collaborazione quadriennale associata a un investimento complessivo di 300 milioni di dollari. L’obiettivo dell’operazione è identificare nuovi bersagli farmacologici e potenziare nuovi sottogruppi di pazienti, nonché favorire trial clinici più rapidi.

Un mercato appetibile

Il segmento di mercato di queste attività è molto appetibile. Benché sia a volte difficile individuare nelle analisi di scenario i confini fra il segmento dei test genetici e quello della genomica, gli analisti prefigurano per i prossimi quattro – cinque anni un fatturato che supererà i 17 miliardi di dollari sui test genetici e i 35 miliardi per il settore più ampio comprendente anche la genomica ed i servizi correlati. In entrambi gli scenari si tratterà dunque di una crescita composta dell’11,3% e del 13,5%, rispettivamente.