Gli eventi scientifici da tenere d’occhio nel 2021 secondo Nature

Dai vaccini anti Covid-19 al cambiamento climatico, ma il 2021 sarà anche l’anno dell’open access, delle nuove linee guida per le cellule staminali, del lancio del James Webb Space Telescope e forse del primo farmaco contro l’Alzheimer

Se il 2020 è stato un anno impegnativo in generale e in particolar modo per ricercatori e industria del pharma, c’è già chi si sta provando a guardare oltre per capire cosa succederà nel 2021. Come la rivista scientifica Nature, che ha selezionato una lista degli eventi scientifici da tenere d’occhio il prossimo anno. Con cambiamento climatico e vaccini anti Covid-19 che faranno da padrone, ma senza dimenticare open access e patologie come l’Alzheimer.

Attenzione al clima

Il 2021 sembra destinato a essere un anno cruciale per la lotta al cambiamento climatico. A fine novembre si terrà la conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow, nel Regno Unito. I paesi prenderanno una nuova serie di impegni sui tagli alle emissioni di gas serra, per la prima volta dopo il primo accordo di Parigi nel 2015. L’Unione Europea e la Cina hanno piani ambiziosi per diventare carbon neutral entro il 2050-60. Resta l’attesa per capire che obiettivi fisserà Joe Biden presidente eletto degli Stati Uniti, che ha già messo in chiaro di voler ripristinare la leadership del paese a tale riguardo (anche ricongiungendosi all’accordo sul clima di Parigi, abbandonato dalla Nazione con il presidente Donald Trump).

Sulle tracce del Sars-Cov2

Una task force istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si recherà in Cina nel gennaio 2021 per cercare di identificare la fonte della pandemia di Covid-19. Il gruppo, che comprende epidemiologi, virologi e ricercatori sulla salute pubblica e animale, inizierà la ricerca a Wuhan, la città cinese dove nel 2019 sono state identificate per la prima volta le infezioni da Sars-Cov2. Le fasi iniziali del progetto prevedono di esaminare la carne e gli animali venduti al mercato di Huanan, da dove si pensa tutto sia partito, e tracciare i loro viaggi attraverso la Cina e oltre confine. La scoperta delle origini del virus potrebbe richiedere anni, ma gli esperti ritengono che alcune nuove informazioni verranno alla luce entro la fine dell’anno.

Vaccini anti Covid-19

È storia recente l’approvazione dei primi vaccini autorizzati contro Covid-19. La loro efficacia, come degli altri in fase di arrivo, diventerà più chiara all’inizio del 2021. Di particolare interesse saranno i risultati delle sperimentazioni cliniche di fase III condotte da Novavax e Johnson & Johnson. È probabile che i loro vaccini siano più facili da distribuire e conservare rispetto a quelli a base di Rna prodotti da Pfizer-BioNTech e Moderna. Alla fine dello scorso anno, Novavax ha lanciato due grandi sperimentazioni del suo vaccino a proteine ​​virali nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che riferiranno all’inizio del 2021. L’azienda potrebbe produrre fino a due miliardi di dosi di vaccino all’anno. Johnson & Johnson sta testando una versione a iniezione singola del suo vaccino. Al contrario, quelli di Pfizer e Moderna ne richiedono due.

L’anno dell’open access

L’editoria scientifica potrebbe subire una svolta nel 2021 con la concretizzazione del progetto biennale Plan S. Organizzato da alcuni dei maggiori finanziatori della ricerca al mondo, conta più di 20 organizzazioni, tra cui Wellcome a Londra, la Bill & Melinda Gates Foundation a Seattle, Washington, e il finanziatore nazionale olandese NWO. Da gennaio inizieranno a stabilire che i documenti accademici pubblicati in base al lavoro che finanziano devono essere resi immediatamente open access. L’iniziativa potrebbe significare la fine degli abbonamenti alle riviste e consentire a chiunque di leggere la letteratura scientifica. Plan S ha già spinto diversi titoli, tra cui Nature, a offrire per la prima volta la pubblicazione ad accesso aperto.

Nuove linee guide per le cellule staminali

Sono attese nel 2021 le linee guida aggiornate dalla Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (ISSCR). L’ISSCR ha emesso le ultime linee guida quattro anni fa. Il rinnovamento, che includerà indicazioni sugli studi di “strutture simili a embrioni” umane coltivate da cellule staminali in vitro, potrebbe fornire le indicazioni per allungare la regola dei 14 giorni, che impone ai ricercatori di non poter lavorare con un embrione umano prodotto in vitro per più di due settimane dopo la fecondazione ed è sancito dalla legge in molti paesi. L’estensione del limite potrebbe consentire agli scienziati di capire meglio perché così tante gravidanze precoci finiscono in aborto spontaneo.

Attesa per il farmaco contro l’Alzheimer

Entro l’anno la Food and Drug Administration statunitense dovrebbe esprimersi sul primo farmaco segnalato per rallentare la progressione della malattia di Alzheimer. Aducanumab, prodotto dalla società farmaceutica Biogen, è un anticorpo che si lega a una proteina cerebrale, l’amiloide, che la maggior parte degli scienziati ritiene possa essere il principale fattore scatenante della malattia. Le prove che il farmaco funzioni sono contrastanti. Due studi clinici di fase III hanno offerto risultati contrastanti e un comitato consultivo indipendente convocato dalla Fda per valutare l’efficacia del farmaco afferma che i dati non ne supportano l’uso. Gli unici farmaci per l’Alzheimer approvati finora trattano i sintomi cognitivi come la perdita di memoria, piuttosto che la progressione della malattia.

Tutti su Marte

L’ambiziosa agenda cinese per la scienza spaziale continua nel 2021. Una sonda cinese destinata a Marte dovrebbe atterrare a febbraio. La missione Tianwen-1 cercherà acqua e segni di vita utilizzando 13 strumenti, tra cui telecamere, radar e analizzatori di particelle. In caso di successo, sarà la prima esplorazione del Pianeta rosso nel paese e l’unica volta che una sonda che trasporta un orbiter, un lander e un rover sarà arrivato laggiù. Anche le navicelle provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dagli Stati Uniti dovrebbero arrivare sul Pianeta rosso nello stesso periodo.

Il lancio del James Webb Space Telescope

Ad ottobre sarà lanciato il James Webb Space Telescope, che la Nasa, suo sviluppatore, definisce il “telescopio spaziale più grande, potente e complesso mai costruito”. Webb, che è costato 8,8 miliardi di dollari cercherà di ripetere il successo del telescopio Hubble, che ha rivoluzionato l’astronomia quando è stato lanciato nel 1990 e da allora ha effettuato più di 1,3 milioni di osservazioni. Webb coprirà più lunghezze d’onda di Hubble, consentendo agli scienziati di scrutare più in profondità nell’Universo.

Ripple effect

I radioastronomi potrebbero essere sul punto di dimostrare un nuovo modo di rilevare le onde gravitazionali sfruttando le stelle di neutroni pulsanti come fari. Cronometrando con precisione i segnali di queste pulsar, i team in Europa, Nord America e Australia cercano di rilevare le increspature a lunga lunghezza d’onda prodotte da coppie di buchi neri supermassicci mentre orbitano l’uno intorno all’altro al centro di galassie lontane.