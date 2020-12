Vaccino Covid AstraZeneca, non è certa l’approvazione Ema per gennaio 2021

La società non ha ancora formalmente fatto richiesta in quanto mancano ancora dei dati al dossier. Stando al vicedirettore dell'Agenzia europea dei medicinali è improbabile un'approvazione, anche condizionata, entro gennaio

Ritardi nella presentazione dei dati e della domanda all’Agenzia europea dei medicinali potrebbero far slittare l’ok europeo per il vaccino di AstraZeneca contro Sars-Cov2. A dirlo al quotidiano belga Het Nieuwsblad è stato Noel Wathion, vicedirettore dell’Ema.

Dossier incompleto

Il problema, a detta di Wathion, è la mancanza di alcuni dati sulla qualità del prodotto che l’azienda deve presentare per integrare il dossier. Allo stato attuale, dicono dall’Ema, non ci sono le condizioni né per un’approvazione condizionata (che viene concessa proprio in vista di un’integrazione di dati ulteriori), né tantomeno per l’approvazione definitiva.

Le forniture

A questo punto, sempre che non ci siano accelerazioni da parte della multinazionale anglo-svedese, anche le forniture previste per inizio 2021 dovranno essere rimandate. Eppure l’amministratore delegato di Irbm (società che collabora con AstraZeneca e l’università di Oxford al progetto vaccinale) Piero Di Lorenzo si era speso pubblicamente rassicurando sull’arrivo del prodotto già nei primi 30 giorni di gennaio. Il blocco, comunque, non riguarda solo l’Ue, poiché anche nel Regno Unito è altamente probabile che salti il “V-day” del 4 gennaio.