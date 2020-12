Il Regno Unito approva il vaccino di AstraZeneca

Nemmeno 24 ore dopo l'annuncio dell'Ema sull'impossibilità (probabile) di non riuscire a dare l'ok al prodotto entro gennaio, la Mhra fornisce il suo parere positivo. Era già successa una cosa simile con Pfizer/Biontech

Nemmeno 24 ore dopo l’annuncio dell’Ema sull’impossibilità (probabile) di approvare il vaccino di AstraZeneca entro gennaio per carenza di informazioni nel dossier, che il 30 dicembre, la Mhra, l’ente regolatorio britannico ha dato il via libera.

Il caso Gran Bretagna

A questo punto non si può non parlare di caso. Mentre l’Agenzia europea dei medicinali, come già successo col caso Pfizer/Biontech, attende documenti e certezze ulteriori da AstraZeneca a Londra si passa subito alle approvazioni. Brexit o non Brexit, il Regno Unito, a due giorni dall’uscita ufficiale e definitiva dall’Ue, si sta già rendendo protagonista di una serie di approvazioni indipendenti che fanno e faranno discutere. Con Pfizer/Biontech si erano creati attriti politici con Usa (con Trump avvelenato per non essere riuscito per primo a far approvare il vaccino alla “sua” Fda che è stata definita come una grande, vecchia e lenta tartaruga) e con l’Europa stessa che aveva rimproverato Londra di essere stata eccessivamente frettolosa.