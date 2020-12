Monitoraggio cardiaco, Philips acquisirà l’americana BioTelemetry per 2,8 miliardi

Il colosso olandese, lo scorso 18 dicembre, ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto per l'acquisizione di tutte le azioni dell'azienda statunitense per un totale di 72 dollari per azione. L'operazione sarà completata nel primo trimestre del 2021

Il colosso olandese Philips, attivo nel settore della tecnologia sanitaria, acquisirà la statunitense BioTelemetry, fornitore in Usa di diagnostica e monitoraggio cardiaco da remoto, per 2,8 miliardi di dollari. Nel dettaglio, lo scorso 18 dicembre la società di Eindhoven ha annunciato l’intenzione di avviare un’offerta pubblica di acquisto per l’acquisizione di tutte le azioni di BioTelemetry emesse e in circolazione per un totale di 72 dollari per azione, da pagare in contanti. La transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2021.

Il senso dell’operazione

In seguito a questa operazione Philips punta a potenziare la propria strategia nel campo dell’assistenza cardiaca, con l’obiettivo di trasformare l’erogazione delle cure lungo il continuum sanitario con soluzioni integrate, secondo quanto si apprende da un comunicato diffuso dal colosso olandese. La combinazione tra le tecnologie di monitoraggio cardiaco di Philips (supporto del paziente in ospedale) e quelle di BioTelemetry (al di fuori dell’ospedale), porterà alla creazione di un leader di mercato globale per la gestione ospedaliera e domiciliare dei pazienti affetti da questa patologia.

“L’acquisizione di BioTelemetry si adatta perfettamente alla nostra strategia di essere un fornitore leader di soluzioni per la gestione della cura del paziente per l’ospedale e la casa”, ha affermato Frans van Houten, Ceo di Philips. “La leadership di BioTelemetry nel mercato della diagnostica e del monitoraggio cardiaco ambulatoriale, ampio e in rapida crescita, completa la nostra posizione di leader nell’ospedale. Sfruttando la nostra esperienza collettiva, saremo in una posizione ottimale per migliorare l’assistenza ai pazienti in tutti i contesti assistenziali per molteplici malattie e condizioni mediche “.

Una rete per il monitoraggio cardiaco da remoto

“Attraverso una continua innovazione, abbiamo sviluppato la più grande rete di servizi di monitoraggio cardiaco remoto al mondo”, ha affermato Joseph H. Capper, presidente e Ceo di BioTelemetry. “Siamo lieti di entrare a far parte di Philips e di continuare il nostro viaggio per fornire informazioni sulla salute per migliorare la qualità della vita e ridurre i costi delle cure. In combinazione con l’attuale portafoglio Philips per la gestione della cura dei pazienti, la forza dell’innovazione e la scala globale, siamo perfettamente attrezzati per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di telemedicina e monitoraggio remoto “.

Cosa fa BioTelemetry

Per quanto riguarda l’attività, BioTelemetry si concentra principalmente sulla diagnosi e il monitoraggio dei disturbi del ritmo cardiaco, rappresentando l’85% delle sue vendite. L’offerta clinicamente convalidata di BioTelemetry include cardiofrequenzimetri indossabili (ad es. Un cerotto di telemetria per pazienti ambulatoriali mobili e un monitor Holter esteso) che rilevano e trasmettono ritmi cardiaci anomali in modalità wireless, analisi dei dati e servizi basati su AI. Con oltre 30mila medici referenti unici al mese, BioTelemetry fornisce servizi a oltre un milione di pazienti all’anno.

Inoltre, BioTelemetry ha un’attività di ricerca clinica che fornisce servizi di test per studi clinici. Il mercato indirizzabile totale è di oltre 3 miliardi di dollari, con cifre in crescita elevate a una cifra determinata da una crescente prevalenza di malattie croniche e dall’adozione di modelli di monitoraggio remoto e orientati ai risultati.