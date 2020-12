Ospedali pediatrici, Alberto Zanobini è il nuovo presidente dell’Aopi

Il direttore generale dell’istituto Meyer di Firenze, eletto all'unanimità, guiderà l'Associazione degli ospedali pediatrici italiani dal 2021 al 2023

Alberto Zanobini, già direttore generale dell’istituto Meyer di Firenze, è il nuovo presidente dell’Associazione degli ospedali pediatrici italiani. Eletto all’unanimità, guiderà l’Aopi per il triennio dal 2021 al 2023.

Cosa fa l’associazione

L’Associazione, da 15 anni, ha per finalità il coordinamento di iniziative atte a promuovere lo sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate all’area materno-infantile e all’età evolutiva nel nostro Paese.

Ne fanno parte i cinque ospedali pediatrici più avanzati: Bambin Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Meyer di Firenze, Santobono di Napoli e Burlo Garofalo di Trieste, i maggiori dipartimenti pediatrici italiani, oltre ai presidi ospedalieri pediatrici presenti all’interno di policlinici.

Una sfida importante

“Questo compito – ha spiegato Zanobini – rappresenta per tutto il Meyer, e per me, una sfida importante che porteremo avanti con impegno e determinazione. La collaborazione tra le realtà pediatriche coinvolte in prima linea nella cura dei piccoli pazienti è la chiave per riuscire a migliorare sempre di più la qualità dell’assistenza che offriamo ai bambini e alle loro famiglie. I bambini hanno diritto a poter contare su un adeguato setting pediatrico che sia uniforme in tutto il nostro Paese”.