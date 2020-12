Prezzi dei farmaci: Aifa approva la nuove linee guida per le contrattazione

L’agenzia regolatoria pubblica il documento che aggiorna criteri e modalità per determinare il rimborso dei medicinali a carico del Ssn. Previsto un periodo di transizione, si parte dal primo marzo 2021

Arriva l’atteso aggiornamento dei criteri per contrattare i prezzi dei medicinali pagati dallo sanità pubblica. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato le linee guida previste dal cosiddetto “decreto prezzi”, firmato il 2 agosto 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2020. Il documento è stato oggetto di consultazione pubblica e l’Aifa rende disponibili online per 30 giorni i commenti ricevuti.

Periodo di transizione

L’agenzia ha previsto un periodo di transizione. “Tenuto conto della necessità di fornire ai soggetti interessati un congruo periodo di transizione per la compilazione del nuovo dossier, anche a fronte di possibili domande di rimborsabilità e prezzo in fase avanzata di elaborazione secondo il modello previgente – spiega l’agenzia in una nota – si dà atto che l’applicazione effettiva dei criteri e modalità definiti dalle nuove linee guida avverrà a decorrere dal 1 marzo 2021. Sarà inoltre disponibile a breve un’apposita interfaccia per il deposito online dei dossier, di cui sarà data informativa non appena concluse le fasi di testing”.

