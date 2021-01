Aifa dà il via libera al vaccino anti-Covid di Moderna in Italia

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato il vaccino contro Covid-19 di Moderna nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni. È il secondo vaccino disponibile in Italia dopo quello Pfizer-BionTech, con il vantaggio di una logistica più semplice

A distanza di poche ore dalla Commissione Ue, anche l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dà via libera per l’autorizzazione all’immissione in commercio e l’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale del vaccino anti-Covid dell’azienda americana Moderna. Appena un giorno fa l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) aveva espresso il suo parere positivo sul vaccino.

Logistica più semplice per il vaccino Moderna

Si tratta del secondo vaccino ora disponibile in Italia dopo Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer, autorizzato il 22 dicembre 2020. Anche il prodotto di Moderna, azienda con sede a Cambridge nel Massachussets, come il suo predecessore si basa sulla tecnologia a Rna messaggero, ma ha il vantaggio di rimanere stabile a temperature non eccessivamente basse (tra 2 e 8 gradi), tipiche di un frigorifero domestico o medico tradizionale, per 30 giorni, mentre rimane stabile a -20 ° C per un massimo di sei mesi. Secondo quanto riportato dall’azienda, il vaccino sarebbe distribuibile utilizzando l’infrastruttura di somministrazione e stoccaggio ampiamente disponibile, e non è richiesta alcuna diluizione prima della vaccinazione. Il vaccino, in base ai dati dei test clinici da poco conclusi, sarebbe efficace al 94,5 % come aveva annunciato la biotech americana.

Le differenze tra il vaccino Moderna e Pfizer

Nella riunione del 7 gennaio 2021 la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa ha dato il parere positivo al dossier, sottolineando il rapporto rischio/beneficio del vaccino particolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio, e ha stabilito il regime di fornitura per l’immissione in commercio. “Rispetto al vaccino Comirnaty, sulla base dei dati attualmente disponibili, il profilo di sicurezza e di efficacia del vaccino Moderna appare sostanzialmente sovrapponibile” riporta l’Agenzia in una nota stampa. I due vaccini presentano però alcune differenze, riportate di seguito:

Il vaccino Moderna è indicato a partire dai 18 anni di età, anziché dai 16 anni

La schedula vaccinale prevede due somministrazioni a distanza di 28 giorni, invece che di almeno 21 giorni

L’immunità si considera pienamente acquisita a partire da 2 settimane dopo la seconda somministrazione, anziché una.

Il vaccino viene conservato a temperature comprese tra i -15° e -25°, ma è stabile tra +2° e +8° per 30 giorni se in confezione integra;

Il flaconcino multidose contiene 6,3 ml e non richiede diluizione, è quindi già pronto all’uso.

Un’arma in più

“Salutiamo con entusiasmo la possibilità di mettere a disposizione un secondo strumento per questa campagna vaccinale che sta raggiungendo ottimi risultati in Italia” commenta soddisfatto Nicola Magrini, Direttore Generale di Aifa. “Si tratta di un vaccino sostanzialmente equivalente rispetto al primo, con dati molto convincenti rispetto a tutte le popolazioni a rischio”. “La scienza ci ha fornito in pochissimo tempo un’altra arma potentissima ed efficace che sicuramente potrà incidere da subito sulla salute dei soggetti più a rischio. Ma anche limitare la circolazione del virus se, come è auspicabile e come sta in affetti accadendo, l’adesione alla campagna vaccinale sarà convinta e sostenuta”, ha aggiunto il Presidente di Aifa, Giorgio Palù.